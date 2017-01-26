SAMSUNG'DAN BİLDİKLERİNİZİ UNUTTURACAK YENİLİK!
Samsung Galaxy S8, iki farklı ekran boyutu ile gelecek ve "infinity display" ile ekran çerçevelerini neredeyse tamamen kalkıyor
The Guardian'ın yaptığı habere göre Samsung'un Galaxy S8 modelleri 5 ve 6 inç'lik ekrana sahip olacak ve ekranları kavisli olacak.
Telefonların ekranı bir önceki Galaxy S7 Edge'de olduğu gibi sola ve sağa dışarı doğru kavis alacak. Yani telefonların boyutu Galaxy S7 Edge modeli ile hemen hemen aynı olacak.
Ancak "infinity" ekran sayesinde görüntü alanı büyüyecek. bu nedenle parmak izi sensörü ve Samsung logosu, cihazın arkasına taşınabilir olacak.
Boyut açısından Galaxy S8, Galaxy S7'ye benziyor, ancak ön tarafında şirketin logosunu ve ana ekran düğmesini içermeyen büyük bir ekranı var. Bu ekran Samsung tarafından "Infinity Display" olarak adlandırılıyor. Üstte ve altta çok az çerçeve payı var.
Galaxy S8'in Mart'ın ikinci yarısında resmi olarak tanıtılması, Nisan'da satışa sunulması bekleniyor.
Geçen haftaki Galaxy S8 kılıfı sızıntısından sonra, yeni bir sızıntı, yaklaşmakta olan Galaxy S8 Plus'ın bazı özelliklerine daha fazla ışık tutuyor. Galaxy S8'in büyük sürümünün bu Galaxy S8 Plus olacağı söyleniyor.
Bu sefer, Galaxy S8 Plus için özel olarak tasarlanmış gerçek bir kılıfın neye benzediğine bakıyoruz. Aksesuar, telefonun parmak izi sensörü, kamera, 3.5 mm kulaklık girişi ve kalem gibi bazı temel özellikleriyle ilgili daha ayrıntılı bilgiler veriyor.
Bu fotoğraf, online mağaza MobileFun tarafından elde edilmiş. Kılıfın alt tarafta hoparlör, 3.5 mm kulaklık girişi ve S Pen kalemi için üç açıklık kolayca gözlemlenebilir. MobileFun, büyük açıklığın bir kalem tarafından kullanılacağını ve Galaxy S8 Plus'ın kendi S Pen kalemine sahip olacağını söyledi.
Daha önce duyduğumuz söylentilerde bu şekilde ancak, bu kılıfla ilgili küçük bir sorun var. Galaxy S8'de olması beklenen USB-C için herhangi bir şarj portu açılışı yok. MobileFun, bunu Galaxy S8'in kablosuz şarj desteğine sahip olacağı yönündeki bir onay olarak görüyor. Ancak, Samsung'un USB-C bağlantı noktasını tamamen kaldırmak kadar cesur olması ihtimal dahilinde değil. Çünkü telefonu bilgisayara veya bir monitöre bağlamak için bu bağlantı noktasına ihtiyaç olacak.
S Pen'e ait olduğu düşünülen açıklığın, USB-C'ye ait olma olasılığı daha yüksek. Şimdiye kadar gelen diğer sızıntıların öne sürdüğü iddialar da bu yöndeydi.
Üst taraftaki açıklığa gelince, muhtemelen ikinci bir hoparlör için. Tabii ki bu açıklık USB-C bağlantı noktası için değilse, tabanda bir S Pen girişi var demektir. Kılıf ayrıca, Galaxy S8 Plus'da daha önce olacağı söylenen çift arka kamera olmadığını da gösteriyor.
Dahası, telefonun arka kısmında bir parmak izi tarayıcı özelliği olmadığı da görülüyor. Bu da parmak izi tarayıcının ekrana entegre edileceği söylentilerini doğruluyor. Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus'ın ekran boyutu ve pil boyutu farklılıkları dışında aynı olması bekleniyor.
SAMSUNG GALAXY X GELİYOR!
8 ay önce Samsung 2017'de piyasaya süreceği Galaxy telefonlardan birinin, 4K katlanabilir ekranıyla Galaxy X olacağının sinyallerini vermişti.
Cihaz ekranının bir prototipini gördük ama herhangi bir duyuru veya lansman tarihi hakkında hiçbir şey duymadık. Bir açıklama veya çıkış tarihi olmaksızın bu konsept sadece bir konsept olmaya devam etti.
Samsung nihayet Galaxy X'i sahneye davet etmeye hazır. Çin'den gelen bir habere göre Galaxy X, 2017'nin üçüncü veya dördüncü çeyreğinde piyasaya sürülecek. Bu, Kore'li firmanın bir kaç hafta önceki açıklamasıyla örtüşüyor.
Galaxy X ile ilgili ekran çözünürlüğü ve katlanabilir ekranı dışında fazla bir şey bilmiyoruz. Ayrıca, Galaxy X, parmak izi, yüz ve avuç içi okuyucusu da dahil olmak üzere çeşitli biyometrik formları kullanacak. Çıkış tarihe yaklaştıkça yüzeye daha fazla ayrıntı çıkacaktır.
SAMSUNG GALAXY S8'İN İLK GÖRÜNTÜSÜ PAYLAŞILDI
Dışarıya bilgi sızdırmamak için elinden geleni yapan Samsung'un bu çalışmaları ne yazık ki sonuçsuz kaldı. Firmanın amiral gemisi telefonu Galaxy S8'in tasarımını gösteren fotoğrafı ortaya çıktı.
Çerçevesiz bir ekranla geleceği söylenen Galaxy S8'de fiziksel home tuşunun yer almadığı telefonun alt ve üst kısımlarından belli oluyor. Konsept çalışmalarına benzeyen cihaz, kavisli bir ekrana sahip. Alt ve üst kısımalrda ise çerçeve oldukça ince
Alt kısımda fiziksel ana ekran tuşunun yerine Samsung logosu yerleştirilmiş. Üst kısımda ise fazla bir değişiklik yok. Galaxy S8'in arka kısmında tek lensli kamera kullanılmış. Parmak izi okuyucusunun nerede olacağı ise belli değil. Galaxy S8'in gerçek tasarımının bu olacağı hakkında Samsung resmi bir açıklama yapmadı.
Samsung diğer modellerde de olduğu gibi Galaxy S8'de de iki farklı işlemci kullanacak. Bu işlemcilerden biri olan Snapdragon 835'in özellikleri gün yüzüne çıktı.
Galaxy S8'de işlemci olarak Snapdragon 835 ve Exynos kullanılacak. Qualcomm, Snapdragon 835'i bir kaç hafta önce duyurmuştu. CES 2017'de detaylı olarak açıklanması beklenen Snapdragon 835'in tanıtımı için hazırlandığı söylenen slaytlar Weibo sitesi tarafından ele geçirildi.
Snapdragon 835, 10 nm teknolojisi üzerine kurulu olduğu için geçen yılki Snapdragon 820'den %27 daha iyi bir performans sergiliyor. Ayrıca daha enerjik ve daha verimli. Dört çekirdekli işlemci uygulama yükleme süresi, web tarama ve VR gibi işlemlerde %20 daha verimli olduğu için güç tasarrufu sağlıyor.
Slaytlar yeni grafik işlemci biriminin yanı sıra Kryo 280 CP'yi kullanılacağını ortaya koyuyor. Adreno 540 GPU ile 60 kat daha fazla renk ve %25 daha hızlı render imkanı sunacak olacak olan işlemcinin 10-bit 4K 60 fps video oynatma özelliği de bulunuyor.
Quick Charge 4 (Hızlı şarj teknolojisi) sayesinde %20 daha hızlı pil şarj edilebilecek. 5 dakikalık şarjla 5 saatlik kullanım mümkün olacak. Ayrıca 15 dakikalık şarj işlemi bataryanın %50'si şarj edilebiliyor.
Dahili kamera işlemcisi (ISP), pürüzsüz yakınlaştıma, hızlı otomatik netleme ve daha gerçekçi renkler sunuyor. İşlemci X16 LTE ile gigabit sınıfı yerleşik LTE modeme sahip dünyanın ilk işlemcisi olacak.
Eğer bu bilgiler doğru ise Gakaxy S8'de kullanılacak diğer işlemci olan Exynos da benzer özelliklere sahip olacak demektir. Performans ilgili konuşmak için belki erken ama Snapdragon 835'in sızdırılan Geekbench sonuçları performansının iPhone 7'de kullanılan A10 Fusion işlemciden biraz düşük bir performansa sahip olduğunu gösteriyor.
kaynak:habertürk
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