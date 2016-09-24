Samsung, Galaxy Note 7'nin yaşadığı fiyasko üzerine, radikal bir karara imza atıp; hem masraflı hem de büyük çaplı bir operasyon düzenlendi.







Samsung, Galaxy Note 7'nin yaşadığı fiyasko üzerine, radikal bir karara imza atıp; hem masraflı hem de büyük çaplı bir operasyon düzenlendi.







Samsung, Amerika Birleşik Devletleri pazarında 500.000 kutulu Galaxy Note 7'i satılmadan toplatıp, yeni ve “patlamama garantili” modelleri koydu.



Amerika Birleşik Devletlerinde, bugün yani 21 Eylül 2016 itibariyle, Verizon ve Sprint servis sağlayıcılarında, hiçbir şekilde yangın riski içermeyen modeller satışa sunulacak. Güney Koreli teknoloji devi; Verizon ve Sprint gibi servis sağlayıcılar ile yüzde yüzde uyumlu bir ortaklık geliştirip, söz konusu eyleme imza attı. Bununla birlikte T-Mobile ve AT&T sorumluluk kabul etmeyip, satın alım işlemleri için, dev üreticinin sitesine yönlendirmede bulunacak.



Şirket yeni ve dev adımlara imza atsa da, trajik bir duyuruda bulundu. Söz konusu riskli modellerin sadece yüzde 25'i, müşteriler tarafından “geri çağırma operasyonu” kapsamında iade edilmiş. Yani Amerika'da hala bomba gibi patlayacak pek çok bomba yer alıyor. Eğer Amerika'da yaşıyorsanız, acilen bu geri çağırma operasyonundan faydalanmanız gerekli. Aksi takdirde can ve mal kaybı gerçekleşebilir.



Operasyonun, Güney Koreli deve milyarlarca dolara mal olacağı kesin gibi gözüküyor. Samsung için işler asla bu kadar kaotik ve karanlık olmamıştı. Umarız can ve mal kaybı gerçekleşmeden, gerek üretici, gerekse tüketiciler yapılması gerekeni yapar ve bu olaylar da, tarih sayfalarında rahatsız edici notlar olarak kalır.



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