Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un son yıllarda benimsediği kavisli ekran politikasını yaygınlaştıracağı iddia ediliyor. Söz konusu iddiaya göre Samsung, tepe model akıllı telefonlarında düz ekran yerine kavisli ekran kullanacak. Böylece Galaxy S8'in de sadece kavisli ekranla tanıtılması bekleni



Güney Kore merkezli dev telefon üreticisi Samsung için dünyanın en iyi ekranlarını ürettiğini söyleyebiliriz. Televizyon ekranı üretiminde kendini kanıtlayan firma, ürettiği telefonlarda da bu teknolojiyi kullandığı için pazarda hayli ilgi görüyor. Hal böyle olunca diğer telefon üreticileri de kaliteli bir ekran için Samsung ile büyük anlaşmalar imzalıyor. En azılı rakibi Apple'ın bile OLED teknolojisi için Samsung ile anlaşacağı iddia ediliyor.