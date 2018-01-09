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Samsung'a dava açan Selçuk'a kara haber ulaştı

SAMSUNG'A DAVA AÇAN SELÇUK'A KARA HABER ULAŞTI

Galatasaraylı Selçuk İnan'ın Samsung'a açtığı telif davası mahkemeden döndü: Sayılar ve kelimeler kimsenin tekelinde değildir.

Tarih : 09 Ocak 2018, 13:50
Puan Ver : Samsung'a Dava Açan Selçuk'a Kara Haber Ulaştı(7/10)3

Galatasaraylı Selçuk İnan, Ronaldo'nun 'CR7'si gibi kendisinin de 'S8' markasıyla tanındığını ve adına tescilli olduğunu söyleyerek S8'i kullanan Samsung'a dava açtı. `S8' marka telefonların imhasının yanı sıra 110 bin TL tazminat isteyen İnan'ın talebini mahkeme reddetti: "Sayılar ve kelimeler kimsenin tekelinde değildir."

NELER YAŞANDI

Habertürk gazetesinden Hayati Arıgan'ın haberine göre, Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung'un çıkardığı 'S8' modelinin Türkiye'deki isim hakkının kendisine ait olduğu iddiasıyla Galatasaraylı futbolcu Selçuk İnan, sosyal medyada kullandığı ismini de kanıt göstererek şirkete dava açtı.

110 BİN TL İSTEMİŞTİ

Samsung'un 'S8' ibaresiyle haksız rekabet teşkil eden eylemlerinin men edilmesini isteyen İnan, ticari ürünlerde, evraklarda, kataloglarda, internet sitesinde, sosyal medya kanallarında ve her türlü tanıtım ile ticari faaliyetlerde 'S8' şeklindeki markasal kullanımların durdurulmasını talep etti. Dava sonuçlanıncaya kadar ürünlerin üzerindeki markaların silinmesini ya da ürünlerin imhasına karar verilmesini de isteyen Selçuk İnan, 10 bin TL maddi, 100 bin TL manevi toplam 110 bin TL tazminatı, Samsung'un 8 Haziran 2017'den itibaren faiziyle ödemesini istedi.

SAMSUNG 2010'DA TESCİL ETTİRMİŞ

İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Mahkemesi, Selçuk İnan'ın 'S8' markasının kullanımı konusundaki ihtiyati tedbir talebini reddetti. Selçuk İnan'ın Türk Patent Enstitüsü'nden 'S8' markasını 2013'te kendi adına tescil ettirdiğini belirten mahkeme, İnan'dan önce 'S8' markasını Audi ve Altın marka AŞ şirketlerinin de aldığını, Samsung'un ise Galaxy ve Samsung ibareli birçok seri markasını 2010'da tescil ettirdiğini kaydetti.

Samsung'un markasının genel itibarıyla Galaxy S8 olduğunu belirten mahkeme, tedbir kararını reddetmesinin gerekçesini şöyle açıkladı:

"SAYILAR KİMSENİN TEKELİNE VERİLEMEZ"

"Kelimeler ve sayılar kimsenin tekeline verilemez. Markanın bir bütun olarak incelenmesinde Samsung'un tanınmış markasında ön planda olan unsur Galaxy ibaresi olup. S8 gibi asıl markanın önüne ve arkasına eklenen sayı ve kelimeler ise uygulamada cep telefonun modelinin bir üst model ve teknolojik olarak piyasaya çıkan yeni bir ürünü çağrıştırmakta olduğu bilinen bir gerçektir."

İnan, reddedilen tedbir kararını İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdı.

4 YIL ÖNCE TESCİL ETTİRDİ

Galatasaray'ın kaptanı İnan, 7 numaralı futbolcu Quaresma'nın '07', Burak Yılmaz'ın 'BY17' ve Cristiano Ronaldo'nun 'CR7'si gibi 4 yıl önce 'S8' markasını 'ilk harf ve forma kombinasyonu' şeklinde TPE'den tescil ettirdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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