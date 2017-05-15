

Samsung, Z serisinin yeni üyesi Z4'ü resmen tanıttı. Tizen işletim sistemiyle çalışan Samsung Z4, şirketin işletim sistemini kullanan dördüncü telefon oldu.



Samsung, Tizen işletim sistemli telefonlarına bir yenisini daha ekledi. Güney Koreli telefon üreticisi, Tizen işletim sistemli Samsung Z4'ü bugün resmen tanıttı. Daha çok Samsung'un Smart TV ve akıllı saatlerinde kullanılan Tizen işletim sistemli ilk telefon iki yıl önce çıkan Samsung Z1'di. Z4 ise işletim sistemini kullanan dördüncü telefon oldu.



Samsung Z4, 2.5D kıvrımlı ekranla geliyor. Telefonun ekran boyutu ise 4.5 inç. 1.5 GHz dört çekirdekli işlemiyle çalışan telefonun RAM'i 1 GB. Telefonun hem ön hem de arka kamerası 5 megapiksel. Telefonun batarya kapasitesi ise 2050 mAh.



Giriş seviyesi bir telefonun olan Z4'ün fiyatı açıklanmadı fakat telefonun 100 doların biraz altında bir fiyatla satışa çıkacağı tahmin ediliyor. İlk olarak Hindistan'da satışa çıkacak telefon zamanla diğer gelişmekte olan ülkelere de yayılacak.



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