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samsung z2 için tarih verildi!

SAMSUNG Z2 İÇİN TARİH VERİLDİ!

Samsung Tizen işletim sistemi konusunda bastırmaya devam ediyor. Güney Koreli şirket yeni modeli için tarih verdi.

Tarih : 24 Ağustos 2016, 10:20
Puan Ver : Samsung Z2 İçin Tarih Verildi!(0/10)


Samsung Tizen işletim sistemi konusunda bastırmaya devam ediyor. Güney Koreli şirket yeni modeli için tarih verdi.



 



Kısa bir süre önce ortaya çıkan bir davetiyede, Samsung'un düzenleyeceği etkinliğin tarihi dikkatlerden kaçmadı. Hindistan'da düzenlenecek olan etkinliğe ilişkin davetiye görseli ve tahminler sizlerle.



Samsung Z2 mi geliyor?



Tizen işletim sistemi üzerinde çalışmaları sürdüren Samsung, bu işletim sistemi için pilot bölge olarak Hindistan'da çalışmalarına devam ediyor. Firma şimdi 23 Ağustos tarihine dikkat çeken bir davetiye yayınladı. Hindistan'da düzenlenecek olan etkinlikte Samsung Z2 modelinin duyurulacağı tahmin ediliyor.



Ancak davetiyede açık bir şekilde Samsung Z2 modelinden bahsedilmiyor. Tizen işletim sistemli modellerin daha önce Hindistan'da duyurulduğunu düşünürsek, yeni bir akıllı telefon beklemek yanlış olmaz.



Söz konusu modelde dört çekirdekli ve 1.5 GHz hıza sahip bir işlemci bekleniyor. Bunun yanı sıra 3.97 inç veya 4.5 inç ekran, VGA ön kamera, 1 GB RAM, 8 GB depolama alanı, 1500-2000 mAh arasında batarya kapasitesi ve 5 MP arka kamera gibi özellikler bekleniyor. Telefonun tasarımına ilişkin henüz bir ipucu yok ancak firmanın Android işletim sistemiyle duyurduğu modellerden birinin kasası kullanılabilir.



Samsung Galaxy Tab S için güncelleme beklemeyin!








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