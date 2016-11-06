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samsung, yonga tesisi için 1 milyar dolar yatırımı gözden çıkardı

SAMSUNG, YONGA TESİSİ İÇİN 1 MİLYAR DOLAR YATIRIMI GÖZDEN ÇIKARDI

Son zamanlarda döküm ve işlemci tasarımı konusunda önemli hamleler atan Samsung, son olarak Teksas sınırları içinde bulunan tesis için 1 milyar dolar yatırım kararı aldı.

Tarih : 06 Kasım 2016, 10:40
Puan Ver : Samsung, Yonga Tesisi İçin 1 Milyar Dolar Yatırımı Gözden Çıkardı(10/10)10


Samsung son zamanlarda yonga seti üretimi konusunda yatırımlarına ağırlık vermeye başladı. Söylenenlere göre bu planlarındaki en büyük etken olarak  Exynos serisi olarak işaret ediliyor.



Samsung ilk olarak Teksas eyaletinin Austin şehrine bir mağaza açarak adım atmıştı. Daha sonra üretim ayağınıda bu şehre kaydıran teknoloji devi, toplamda 15 milyar dolar yatırım yaptı. Bu durumda ABD'nin en çok yabancı yatırım alan işletmesi haline geldi. Sadece bununla kalmayıp Qualcomm ve Nvidia gibi şirketlerin siparişlerine yanıt verdi.



Son olarak Samsung tarafından gelen açıklama Teksas için 1 milyar dolar yatırım durumunu doğruluyor. Bu yatırımın en büyük amacı üretim tesislerinde artışa gitmek olacak. Tahminlere göre yatırım gelecek yıl sonlarında tamamlanmış olacak.








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