Son zamanlarda döküm ve işlemci tasarımı konusunda önemli hamleler atan Samsung, son olarak Teksas sınırları içinde bulunan tesis için 1 milyar dolar yatırım kararı aldı.



Samsung son zamanlarda yonga seti üretimi konusunda yatırımlarına ağırlık vermeye başladı. Söylenenlere göre bu planlarındaki en büyük etken olarak Exynos serisi olarak işaret ediliyor.



Samsung ilk olarak Teksas eyaletinin Austin şehrine bir mağaza açarak adım atmıştı. Daha sonra üretim ayağınıda bu şehre kaydıran teknoloji devi, toplamda 15 milyar dolar yatırım yaptı. Bu durumda ABD'nin en çok yabancı yatırım alan işletmesi haline geldi. Sadece bununla kalmayıp Qualcomm ve Nvidia gibi şirketlerin siparişlerine yanıt verdi.



Son olarak Samsung tarafından gelen açıklama Teksas için 1 milyar dolar yatırım durumunu doğruluyor. Bu yatırımın en büyük amacı üretim tesislerinde artışa gitmek olacak. Tahminlere göre yatırım gelecek yıl sonlarında tamamlanmış olacak.