SAMSUNG YENİ MODELİNİ TANITTI, İŞTE GALAXY A8 ÖZELLİKLERİ
Güney Koreli teknoloji devi Samsung, bugüne kadar ürettiği en ince akıllı telefon Galaxy A8'i tanıttı.
5.9 milimetre kalınlığındaki Samsung Galaxy A8, 6.3 milimetrelik Galaxy A7 ve 7.1 milimetrelik S6 Edge ile karşılaştırıldığında inceliğiyle dikkatleri çekiyor.
3,050 mAh'lik bir pile sahip olan cihaz, kullanıcılarına 5.7 inçlik bir ekran deneyimi sunuyor. A8, 151 gramlık ağırlığıyla bir önceki model A7'den tartıda biraz daha ağır basıyor.
515 dolarlık bir etikete sahip olması beklenen ürünün ne zaman piyasaya sürüleceği ise henüz netlik kazanmadı.
iPHONE 6'DAN DAHA İNCE
Galaxy A8, bugüne kadar Samsung'un ürettiği en ince akıllı telefon olsa da, 5.7 milimetrelik kalınlığı piyasadaki "en ince akıllı telefon" unvanını kendisine getirmedi. Çin'de satılan Vivo X5 Max ve Oppo R5 gibi modeller, 4,75 ve 4,85 milimetrelik kalınlıklarıyla A8'i geride bırakmayı başarıyor.
Ancak yine de Galaxy A8'i, iPhone 6 (6.9 milimetre) ile karşılaştırmak gerekirse Samsung tüketicilere 1,2 milimetre daha ince bir ürün sunarak dikkatleri çekiyor.
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