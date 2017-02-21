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samsung yeni işlemcisini duyurdu!

SAMSUNG YENİ İŞLEMCİSİNİ DUYURDU!

Güney Koreli teknoloji devi Samsung yeni işlemcisini duyurdu.

Tarih : 21 Şubat 2017, 10:01
Puan Ver : Samsung Yeni İşlemcisini Duyurdu!(6/10)3


Güney Koreli teknoloji devi Samsung yeni işlemcisini duyurdu. Mobil cihazlarda sıklıkla kullanılan Exynos  işlemciler resmi olarak açıklandı. Twitter üzerinden yapılan açıklama ile işlemcinin ismi de açıklandı. İsim konusunda şaşırtmayan firmanın yeni işlemcisi hakkında paylaşılan bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.



Güney Koreli teknoloji devi Samsung onlarca farklı alanda faaliyet gösteriyor. Dozer üretiminden elektrikli süpürge üretimine kadar üretilen onlarca cihaz, firmanın büyüklüğünü de ortaya koyuyor. Yıllardır cep telefonları için kendi işlemcilerini de üreten firma, bazı telefonlarında bu işlemcilere yer vermekteydi. Genellikle üst seviye cihazlarda kullanılan Exynos işlemciler, farklı alt modelleriyle de diğer cihazlara gelmekteydi.



Son olarak 8890 modeliyle S7 serisi ve Note 7'de kullanılan yüksek seviye Exynos işlemcilere bir yenisi daha ekleniyor. S7 ve S7 Edge cihazlarında çok yüksek performans ve rakiplerinden kimi yerlerde yüksek sonuçlar alan Exynos 8890'ın üzerine gelecek olan bu işlemciler önemli özelliklere sahip olacak.



Be ready for #TheNextExynospic.twitter.com/rpod9jVOd7



— Samsung Exynos (@SamsungExynos) February 17, 2017



Twitter üzerinde @SamsungExynos hesabı ile yapılan açıklama da çok fazla detay verilmeden çok yakında 9 serisi işlemcilerin tanıtılacağı açıklandı. Öncesinde yeni işlemciler hakkında hiçbir bilgi vermeyen firmanın bu açıklaması bu nedenle duyuru niyeliği taşıyor. #TheNextExynos etkiletiyle atılan tweet bir fotoğrafla da desteklenmiş. 



10 nm üretim süreciyle üretilecek olan 9 serisi işlemciler aynı zamanda yüksek seviye performans ve güç tasarruf özelliklerine de sahip olacak. Grafik işlemcisi olarak ise Mali-G71 modelinin işlemciye eşlik etmesi bekleniyor.



Galaxy S8 Yakında Tanıtılıyor



Samsung'un yeni amiral gemisi Galaxy S8 yaklaşık 1.5 ay sonra tanıtılacak. Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılmayacağı belirtilen cihaz, Kongre bitiminden birkaç hafta sonra özel bir etkinlik ile duyurulacak.



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Etiketler: Samsung  Yeni  İşlemcisini  Duyurdu    haber

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