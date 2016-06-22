O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

samsung, yeni bir üretim teknolojisi geliştiriyor

SAMSUNG, YENİ BİR ÜRETİM TEKNOLOJİSİ GELİŞTİRİYOR

Yonga teknolojisinin önemli isimlerinden olan Samsung, verimlilik ve incelik anlamında avantaj sağlayacak teknoloji üzerinde çalışıyor.

Tarih : 22 Haziran 2016, 12:04
Puan Ver : Samsung, Yeni Bir Üretim Teknolojisi Geliştiriyor(8/10)9


Yonga teknolojisinin önemli isimlerinden olan Samsung, verimlilik ve incelik anlamında avantaj sağlayacak teknoloji üzerinde çalışıyor.



Son zamanlarda yonga sektörüne önemli yatırımlar yapan Samsung rakibi TSMC karşısında geri planda kalmamak için yatırımlarını arttırma kararı aldı.



Kapasite olarak TSMC karşısında daha avantajlı olan Samsung pazar payı olarak ise rakibinin gerisinde bulunuyor. Sürekli yatırım yapan Samsung önemli ihalelerde TSMC karşısında pay kapmaya çalışıyor.



Gelecek yıl her iki firmanında 10nm üretim teknolojisine geçmesi umuluyor. Samsung yaptığı bu teknoloji yatırımlarıyla rakibinin önüne geçmek için çabalıyor. Fan-out Wafer-level Packaging (FoWLP) adını taşıyan yeni üretim teknolojisi, TSMC'nin de bir süredir entegrasyonu üzerinde çalıştığı ve yıl sonuna yetiştireceği teknolojilerden biri.



Teknolojinin avantajlarından en önemlisi  aynı ısı değerinde daha fazla performans elde edilebilmesi, maliyetli olan ek silikon ara bağlantılara ihtiyaç kalmaması ve daha ince yapılara imkan sağlanması. FoWLP ile bir akıllı telefonda yaklaşık 0.3mm incelmenin sağlanabileceği söyleniyor.



Samsung yeni teknolojiye ne zaman yatırım yapacağı bilinmiyor ama en erken gelecek yıl işaret ediliyor.



100 km/h hızla giden Jeep'i hack'lediler








Etiketler: Samsung  Yeni  Bir  Üretim  Teknolojisi  Geliştiriyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER