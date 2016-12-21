SAMSUNG VE YOUTUBE İTTİFAKI!
Samsung, YouTube'un HDR içerikleri konusunda, pek çok kullanıcısını mutlu edecek, önemli bir işbirliğine gidiyor!
Samsung, bu defa TV modelleri için önemli bir yeniliği kullanıma sunuyor. Yaklaşık bir ay önce YouTube'un High Dynamic Range (HDR) videoları için bir destek eklemesinin ardından şimdi de Samsung kendi üst düzey TV modelleri için YouTube'un bu HDR içeriklerini destekleyeceklerini açıkladı.
HDR, özellikle eğlence açısından her ne kadar halen daha emekleme aşamasında olan bir teknoloji olsa da bu yıl içerisinde bu anlamda önemli adımların atıldığı da bir gerçek. Zira hem Microsoft hem de Sony'nin 4K video ve HDR özellikleri sunan konsolları piyasaya sürdüğü biliniyor.
İçerik şu an için sınırlı olsa da YouTube'un popüler içerik üreticileriyle işbirliği yaparak bu platform için HDR içerikleri güçlendireceği belirtiliyor. YouTube'un ayrıca her ikisi de HDR prodüksiyon ekipmanları içeren Los Angeles ve New York'taki YouTube Spaces'de kayıt zamanları sunacağı söyleniyor.
YouTube HDR içeriğine olan destek Samsung'un Quantum dot ve 2016 UHD TV'lerinde mevcut olacak.
kaynak:haberler
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