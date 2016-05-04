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samsung ve nvidia anlaşmaya vardı

SAMSUNG VE NVİDİA ANLAŞMAYA VARDI

Patent ihlalleri yüzünden mahkemelik olan Samsung ve Nvidia sorunlarını kendi aralarında çözdüler. Mahkemenin kararını açıklamasına günler kala iki şirket anlaştıklarını duyurdu.

Tarih : 04 Mayıs 2016, 09:42
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Patent ihlalleri yüzünden mahkemelik olan Samsung ve Nvidia sorunlarını kendi aralarında çözdüler. Mahkemenin kararını açıklamasına günler kala iki şirket anlaştıklarını duyurdu.



Microsoft ve Google'dan sonra şimdide Samsung ve Nvidia anlaşmazlıklarını mahkeme dışında çözmeyi başardılar. Çeşitli patent ihlalleri nedeniyle bir süredir birbirleriyle davalık olan iki şirket, yasal sürecin sonlanmasına günler kala anlaşmaya vardılar. Samsung ve Nvidia, bugün yayınladıkları ortak açıklama ile anlaşmaya vardıklarını duyurdu. Bu açıklamaya göre her iki firmada birkaç patentini diğer firmanın kullanmasına izin verecek. Ancak bu karşılıklı patent paylaşımı sadece birkaç istisna için geçerli olacak ve geneli kapsamayacak.



Aslında ilk başta Nvidia, Samsung ve Qualcomm'a dava açmış olsa da zamanla işler değişti ve Nvidia kendini bir anda beklemediği bir tehlikenin içinde buldu. Samsung'un karşı dava açması sonrası Nvidia'nın bazı patentleri ihlal ettiği ortaya çıktı. Eğer Samsung, Nvidia ile anlaşma yoluna gitmeseydi, Nvidia ciddi yasal yaptırımlarla karşılaşabilirdi.



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Etiketler: Samsung  Ve  Nvidia  Anlaşmaya  Vardı    haber

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