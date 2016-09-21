Samsung ve Mercedes-Benz işbirliğiyle geliştirilen ve Galaxy akıllı telefonları otomobiller için akıllı anahtara dönüştüren dijital anahtar çözümü tanıtıldı



Samsung ve Mercedes-Benz işbirliğiyle geliştirilen ve Galaxy akıllı telefonları otomobiller için akıllı anahtara dönüştüren dijital anahtar çözümü tanıtıldı



Otomobiliniz henüz kendi kendine gidemiyor olabilir. Fakat yakın gelecekte sürücülerin alışık olduğu arabalar tarihe karışacak. Otomobil üreticilerinden, BT şirketlerine ve şehir planlamacılarına kadar farklı sektörlerden oyuncular, arabaları daha da dijitalleştirmek için yeni teknolojiler ve yöntemler geliştirmeyi sürdürüyor.



Galaxy akıllı telefonları otomobiller için akıllı anahtara dönüştüren dijital anahtar çözümü, Samsung'un büyümeyi sürdüren “bağlantılı otomobil” ekosistemi kapsamında gerçekleştirdiği işbirliklerinin yeni örneğini oluşturuyor. Bu işbirliği akıllı telefonun geleceği konusunda atılmış önemli bir adım olarak da dikkat çekiyor.



Güvenilir ve kullanımı kolay dijital araba anahtarı, güçlü Entegre Güvenlik Sistemi (eSE) sayesinde yüksek ölçüde güvenlik sağlıyor. Kullanıcılar, Mercedes-Benz tarafından sağlanan rehber mobil uygulama üzerinden tek seferlik kurulumu gerçekleştirdikten sonra, NFC teknolojisi sayesinde sadece Galaxy akıllı telefonlarını kullanarak otomobillerini çalıştırabilecek ve kilitleyebilecekler. Bu dijital anahtar çözümü, NFC-eSE teknolojisi ile kullanıcılara akıllı telefonları kapalıyken dahi otomobillerine erişebilmelerini de sağlayacak.



Dijital otomobiller üçüncü parti maliyetlerini de düşürecek



İnternet bağlantısının yanı sıra sürücülere online olarak müzik yayını dinleme, trafik ya da hava durumuna göz atma olanağı sunarak gençlerin otomobil kullanırken telefonda mesaj yazmasının önüne geçen, hatta kendi kendine park edebilme yeteneği gibi sürücüye yardımcı olan özelliklerle donatılan yazılımlar, tüm otomobil kullanıcılarının hayatını kolaylaştıracak.



Dahası, sürücü verisinden faydalanma imkânı sağlarken, sigorta ve üçüncü parti hizmet sağlayıcılarına ilişkin maliyetleri de azaltacak. Bu yeni nesil araçlar, %30'luk yıllık bileşik büyüme oranı ile muazzam yeni iş olanakları yaratacak.



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