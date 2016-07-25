Akıllı telefon sektörünün iki önemli ismi Samsung ve Huawei'nin arasındaki ipler iyice gerildi. Artık iki taraf da birbirinden şikayetçi!



Akıllı telefon sektörünün iki önemli ismi Samsung ve Huawei'nin arasındaki ipler iyice gerildi. Artık iki taraf da birbirinden şikayetçi!



Bir tarafta Güney Kore'nin en büyük akıllı telefon üreticisi Samsung, diğer tarafta ise Çin'in en büyük akıllı telefon üreticisi Huawei. İki firma kozlarını artık mahkeme salonlarında paylaşacak.



Samsung'un davasından sonra şimdi sıra Huawei'de!



Geçtiğimiz dönemlerde Samsung, altı farklı patentinin ihlali konusunda Huawei'ye dava açmıştı. Toplamda 24 milyon doları geçen bir tazminat bedelini kapsayan bu dava, Huawei'nin Honor serisindeki akıllı telefonlarını ve Mate 8 modelini ilgilendiriyordu.



Samsung, söz konusu dava ile ilgili olarak, adil bir şekilde her türlü uzlaşma teklifini Huawei'ye sunduğunu ancak Huawei'den istedikleri yanıtı alamadıklarını dile getiriyordu. İddiaya göre Huawei, Samsung'un altı adet lisanslı teknolojisini kullanmakla suçlanıyor.



Şimdi ise Huawei tarafından Samsung'a karşı dava açılmış durumda. Huawei, Samsung'un kendilerine herhangi bir uzlaşma teklifi ile gelmediğini dile getirerek karşı dava ile ikinci bir hukuksal mücadeleyle hakkını arayacak.



Her iki tarafta birbirlerini suçluyor. İlgili patentlerin 4G teknolojileri, işletim sistemi ve diğer yazılımsal özellikler olduğu biliniyor. Çin ve Amerika Birleşik Devletleri'nde sürecek olan davaların sonucunu sizlerle paylaşacağız. Ancak süreç şimdiden uzun sürecek gibi duruyor.



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