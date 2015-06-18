

Geçen hafta BlackBerry'nin Oslo isimli yeni akıllı telefonu duyurulmuş, ardından BlackBerry'nin yeni bir Android akıllı telefon üzerinde çalıştığı söylentileri ortaya çıkmıştı. Dün ise Rusya'dan BlackBerry ve Samsung'un yeni bir Android akıllı telefon üzerinde partnerliğine dair bazı söylentiler ortaya çıktı.



Akıllı telefon sektöründen umduğunu uzun süredir bulamayan BlackBerry, her yıl yeni projelerle kullanıcıların karşısına çıkıyor. En son geçtiğimiz yıl BlackBerry 10 işletim sistemi ve bu işletim sistemini kullanan 2 farklı modelle şansını deneyen firmanın, şimdilerde Samsung ile partnerlik üzerinde çalıştığına dair bazı söylentiler var. Zaten uzun zamandır BlackBerry'nin Android işletim sisteminde üzerinde çalıştığı söylentilerini duyuyorduk. Fakat bu sefer ki iddilar daha gerçekçi.



Samsung'un Android işletim sistemine uyumlu yazılımlarından biri olan Knox, özellikle Galaxy Note gibi premium ve iş dünyasına yönelik modellerde ön plana çıkarılıyor. Knox, aslında bir Android arayüzü. Knox uygulamasına girdiğinizde, tıpkı Windows işletim sisteminde yeni bir oturum açılmışçasına daha farklı ve özelleştirebilir bir Android oturumuyla karşılaşıyorsunuz. Samsung bu özelliği iş dünyası için ön plana çıkarıyor.



BlackBerry ise kurumsal firmalarla arasını daima iyi tuttu ancak akıllı telefon trendini yakalayamadı. Rusya'dan ortaya atılan iddia ise Samsung'un Knox yazılımı ve BlackBerry partnerliği ile kurumsal ihtiyaçlara yönelik olarak düzenlenmiş yeni bir Android arayüzü ve bu arayüze sahip iş dünyasına yönelik akıllı telefonlar konusunda bir partnerlik. Eğer bu iddia doğruysa, önümüzdeki günlerde Samsung ve BlackBerry partnerliğinde üretilmiş, iş dünyasına yönelik akıllı telefonları görmemiz mümkün.



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