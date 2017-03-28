Galaxy S8'in satışa sunulmasına günler kala ortaya çıkan bir rapor, Samsung 'un amiral gemisi modellerinin eskisi kadar satmadığını ortaya çıkardı. İşte detaylar.



Galaxy S8'in satışa sunulmasına günler kala ortaya çıkan bir rapor, Samsung 'un amiral gemisi modellerinin eskisi kadar satmadığını ortaya çıkardı. İşte detaylar.



Güney Koreli teknoloji devi 29 Mart'ta düzenleyeceği özel bir etkinlikle yeni amiral gemisi modellerini tüm dünyaya tanıtacak. Peki Samsung'un şu ara üst segmentteki telefon satışları nasıl gidiyor? Bu konuda ortaya çıkan bir rapor, akıllı telefon pazarının lider isminin üst segment telefonlarının pek de iyi satmadığını ortaya çıkardı.



2013 yılında satışa sunduğu Galaxy S4modeliyle, üst segmentte zirve yapan Samsungsonrasında ise önlenemez bir düşüş yaşamaya başladı. 2013 yılı içerisinde Samsung'un sattığı telefonların yüzde 70'lik bölümünü üst segment modelleri oluşturuyordu. 2015'e gelindiğinde ise bu sayı yüzde 40'ın altına düştü. Geçtiğimiz sene ise yani 2016'da ise Samsung'un sattığı telefonların yalnızca yüzde 29'u üst segment telefonlardan oluşuyordu.



Samsung'un ilk defa yüzde 30'un altını görmesinin temel nedeni olarak Note 7 fiyaskosu gösteriliyor. 2016 içerisinde satışa sunduğu amiral gemisi modeli Note 7'yi satışa sunduktan sonra, üretimini durdurup geri toplatmak zorunda kalan Samsung, bu modelin yerini dolduramamıştı. Üst segmentte S7 modelleri ile 2016'yı tamamlayan Güney Koreli cep telefonu üreticisi, bu yüzden yüzde 30'un altını da görmüş oldu.



Genel kanı Samsung'un 2016'da kaybettiği puanları, 2017'de satışa sunacağı yeni modelleriyle geri kazanabileceği yönünde. Zira Galaxy S8merakla beklenen bir model. Tabi ki S8 fiyatının beklenenin üzerinde olması durumunda, Samsung için tehlike çanları çalmaya devam edecektir.



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