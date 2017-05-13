

Güney Kore firması Samsung, Android telefonlara alternatif olacak açık kaynak kodlu Tizen'le çalışan dört cihaz yayınladı ancak, pek de başarılı bir başlangıç ​​yapmadı.



Tizen'i çalıştıran en son Samsung akıllı telefon Z4 oldu. Samsung Z1 iki yıl önce Hindistan'da piyasaya sürüldükten sonra yaklaşık dokuz ay sonra Z3 geldi ve Z2 Ağustos ayında Tizen OS çalıştıran ilk 4G akıllı telefonu olarak ilan edildi.



Samsung Z4, 480 x 800 piksel çözünürlüğünde 4.5 inç ekrana, 1GB RAM'e ve ayrıca 4G bağlantı özelliğine sahip. Dört çekirdekli 1.5 GHz işlemci ile güçlendirilmiş telefonun, ön ve arka kısmında 5MP kamera bulunuyor.







kaynak:türkiyegazetesi