SAMSUNG TELEFONLARI İÇİN DAHA İYİ KAMERALAR GELİŞTİRİYOR
Samsung gelecekteki akıllı telefonlarında çok daha iyi kameralar kullanabilir. Şirket 18-24 megapiksel arası yeni kamera sensörleri geliştiriyor.
Samsung gelecekteki akıllı telefonlarında çok daha iyi kameralar kullanabilir. Şirket 18-24 megapiksel arası yeni kamera sensörleri geliştiriyor.
Bildiğiniz gibi Samsung yeni amiral gemisi akıllı telefonları Galaxy S7 ve Galaxy S7 edge'i bir süre önce piyasaya sürdü. 12MP arka kameraya sahip olan bu telefonlar kamera açısından hiç fena olmasa da, Güney Koreli teknoloji devinden beklentiler daha yüksekti. Şirket bu beklentileri Galaxy S7 ile tam olarak karşılayamadı ama bir sonraki telefonu ile gönülleri kazanabilir.
Şirkete yakın kaynaklar tarafından paylaşılan yeni bilgiler, Samsung'un yeni telefonları için çok daha iyi kamera sensörleri geliştirdiğini gösteriyor. Galaxy S7'nin kamerasının daha iyi olabilmesi için hem daha yüksek bir megapiksele hem de de daha büyük bir lense ihtiyaç duyduğu söyleniyordu. Şirket bu yorumları dikkate almış gibi görünüyor. Çünkü şirketin yeni kamera sensörlerin hem Galaxy S7'de kullanılandan daha büyük olacağı hem de 18-24 megapiksel arası olacağı söyleniyor. Bu da demek oluyorki Galaxy S8 megapiksel bakımından Galaxy S7'den iki kat daha iyi olabilir.
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