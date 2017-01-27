

Geçen yıl Galaxy Note 7 konusunda sıkıntılar yaşayan Güney Koreli teknoloji devi Samsung, gelen son bilgilere göre telefon satışlarında tekrar artış yakaldı. Bu sonuçlarda şirket çalışanlarının yüzünü güldürüyor.



Son dönemde Galaxy Note 7 sorunu ile ilgili kriz yaşayan Samsung, son zamanlarda artan akıllı telefon satışları ile yükselme eğilimine tekrar geri döndü.



Geçen yılın son bölümünde 7.9 milyar dolar faaliyet karı ile son 3 yılın en yüksek rakamına yakalayan şirket 90 milyon akıllı telefon satışı yakalayarak yüzleri güldürdü. Bu başarıdaki en büyük etkende en büyük pay sahibi ise şüphesiz ki Galaxy S7 serisinden geliyor. Ayrıca buna ek olarak da Galaxy J modeli bu yükselişe önemli bir katkı sağlamış durumda.



Yakın gelecekte piyasada olacak olan S8 modeli ile Samsung, çok daha fazla satış rakamlarına ulaşabilir.



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