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samsung telefon şarj eden monitör yaptı

SAMSUNG TELEFON ŞARJ EDEN MONİTÖR YAPTI

Samsung, akıllı telefonları şarj edebilen monitör yaptı. Peki yeni nesil monitörler telefonları nasıl şarj edecek?

Tarih : 27 Temmuz 2015, 15:03
Puan Ver : Samsung Telefon Şarj Eden Monitör Yaptı(6/10)4


Samsung, akıllı telefonları şarj edebilen monitör yaptı. Peki yeni nesil monitörler telefonları nasıl şarj edecek?



Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, iki yeni monitörünü, S24E370DL ve S27E370DS2i duyurdu. Ancak bu monitörlerin çok önemli bir özelliği var: O da telefonları şarj edebiliyor olması...








Etiketler: Samsung  Telefon  Şarj  Eden  Monitör  Yaptı    haber

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