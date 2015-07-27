SAMSUNG TELEFON ŞARJ EDEN MONİTÖR YAPTI
Samsung, akıllı telefonları şarj edebilen monitör yaptı. Peki yeni nesil monitörler telefonları nasıl şarj edecek?
Samsung, akıllı telefonları şarj edebilen monitör yaptı. Peki yeni nesil monitörler telefonları nasıl şarj edecek?
Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, iki yeni monitörünü, S24E370DL ve S27E370DS2i duyurdu. Ancak bu monitörlerin çok önemli bir özelliği var: O da telefonları şarj edebiliyor olması...
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