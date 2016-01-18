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samsung snapdragon 820 yongasını üretecek!

SAMSUNG SNAPDRAGON 820 YONGASINI ÜRETECEK!

Samsung Snapdragon 820 ile zaten sıkça anılıyordu. Ancak şimdi üretim konusunda da bu iki ismi birlikte duyacağımız belli oldu.

Tarih : 18 Ocak 2016, 09:53
Puan Ver : Samsung Snapdragon 820 Yongasını Üretecek!(8/10)8


Samsung Snapdragon 820 ile zaten sıkça anılıyordu. Ancak şimdi üretim konusunda da bu iki ismi birlikte duyacağımız belli oldu.



Güney Koreli teknoloji devi Samsung, bir yandan yeni amiral gemisi modellerin hazırlığındayken diğer yandan Qualcomm ile partnerlik içerisinde. Samsung Snapdragon 820 yongasını kendi üretim bandına alacak. Samsung Snapdragon 820 için kolları sıvadı diyebiliriz.



Samsung Snapdragon 820 hem üretilecek hem kullanılacak!



Geçtiğimiz 2015 yılında Qualcomm Snapdragon 810 hüsranından sonra büyük bir sessizliğe gömülen Qualcomm'a yardım eli Samsung tarafından uzatılmıştı. İkili şimdi Snapdragon 820 konusunda da el sıkışmış görünüyor.



Samsung, 14 nm FinFET üretim teknolojisiyle bu yeni yongayı üretmeye başlayacak. Samsung Snapdragon 820 yongası direkt olarak Samsung'un fabrikalarında üretilecek ve bazı Galaxy S7 modellerinde kullanılacak. Galaxy S7'nin bazı versiyonlarında Snapdragon 820 kullanılacağı zaten bilindiği için sürpriz olmadı.



Samsung Snapdragon 820 yongasını 14LPP teknolojisiyle üretecek. Bu sayede önceki 14 nm işlemcilere göre %15 oranında daha yüksek performans ve daha az güç tüketimi olacağı vaad ediliyor. Ancak asıl soru bu hamle Samsung'un kendi işlemcilerini nasıl etkileyecek?



Exynos 8890 ve diğer Exynos serisi işlemciler 2015 yılı içerisinde büyük başarılar elde etti. Dolayısıyla Exynos serisinin geleceği de diğer yandan merak konusu. Samsung Qualcomm ile yaptığı bu işbirliğinden sonra Exynos serisini geri plana atacak mı ilerleyen günlerde göreceğiz.



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Etiketler: Samsung  Snapdragon  820  Yongasını  Üretecek    haber

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