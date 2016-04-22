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samsung sm-g900f galaxy s5 marshmallow güncellemesini aldı

SAMSUNG SM-G900F GALAXY S5 MARSHMALLOW GÜNCELLEMESİNİ ALDI

Samsung'un 2014 yılında çıkardığı telefonu Galaxy S5 Marshmallow güncellemesi aldı. Bu yeni güncellemenin akıllı telefona çok şey kattığını söylemeliyiz.

Tarih : 22 Nisan 2016, 10:06
Puan Ver : Samsung Sm-G900F Galaxy S5 Marshmallow Güncellemesini Aldı(10/10)10


Samsung'un 2014 yılında çıkardığı telefonu Galaxy S5 Marshmallow güncellemesi aldı. Bu yeni güncellemenin akıllı telefona çok şey kattığını söylemeliyiz.



Galaxy S5 Marshmallow güncellenmesi ilk olarak Kore'de başlatılacak. Ardından Trinidad ve Tobago, Arjantin ve diğer ülkeler gelecek. Galaxy S5 Marshmallow güncellemesinin Türkiye'ye ne zaman geleceği ise bilinmiyor. Dedikoduların kaynağı ise Srilanka. İlk olarak marshmallow güncelemesi alan Galaxy S5 SM-G900F modeli Srilanka da görünmüş durumda. Kaynaklarımıza göre bir iki hafta içerisnde güncellemenin diğer ülkelerde yayılmaya başlaması bekleniyor.



Galaxy S5 Marshmallow güncellemesi nasıl yapılır?



Samsung Galaxy S 5 Marshmallow güncellemesini dağıtmaya başlamasının ardından akıllı telefonunuzun telefon hakkında>yazılım güncelleme menüsüne girmeniz ve ardından güncellemeleri kontrol et tuşuna basmalısınız. EĞer telefon dilinize uygun güncelleme var ise akıllı telefonunuz güncellemeyi bulacak ve cep telefonunuza yükleyecektir. Güncellemenin boyutu ise yaklaşık 1.5 gb olacak bu sebepten indirmeden önce wifi şebekesine bağlanmanız daha iyi olur.



Güncelleme Detayları:



Model SM-G900F

Model name GALAXY S5

Ülke Sri Lanka

Version Android 6.0.1

Changelist 61302269

Build date Thu, 10 Mar 2016 09:16:06 +0000

Product code SLK

PDA G900FXXS1CPC8

CSC G900FSLK1CPB2



 



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Etiketler: Samsung  Sm-G900F  Galaxy  S5  Marshmallow  Güncellemesini  Aldı    haber

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