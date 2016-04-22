SAMSUNG SM-G900F GALAXY S5 MARSHMALLOW GÜNCELLEMESİNİ ALDI
Samsung'un 2014 yılında çıkardığı telefonu Galaxy S5 Marshmallow güncellemesi aldı. Bu yeni güncellemenin akıllı telefona çok şey kattığını söylemeliyiz.
Samsung'un 2014 yılında çıkardığı telefonu Galaxy S5 Marshmallow güncellemesi aldı. Bu yeni güncellemenin akıllı telefona çok şey kattığını söylemeliyiz.
Galaxy S5 Marshmallow güncellenmesi ilk olarak Kore'de başlatılacak. Ardından Trinidad ve Tobago, Arjantin ve diğer ülkeler gelecek. Galaxy S5 Marshmallow güncellemesinin Türkiye'ye ne zaman geleceği ise bilinmiyor. Dedikoduların kaynağı ise Srilanka. İlk olarak marshmallow güncelemesi alan Galaxy S5 SM-G900F modeli Srilanka da görünmüş durumda. Kaynaklarımıza göre bir iki hafta içerisnde güncellemenin diğer ülkelerde yayılmaya başlaması bekleniyor.
Galaxy S5 Marshmallow güncellemesi nasıl yapılır?
Samsung Galaxy S 5 Marshmallow güncellemesini dağıtmaya başlamasının ardından akıllı telefonunuzun telefon hakkında>yazılım güncelleme menüsüne girmeniz ve ardından güncellemeleri kontrol et tuşuna basmalısınız. EĞer telefon dilinize uygun güncelleme var ise akıllı telefonunuz güncellemeyi bulacak ve cep telefonunuza yükleyecektir. Güncellemenin boyutu ise yaklaşık 1.5 gb olacak bu sebepten indirmeden önce wifi şebekesine bağlanmanız daha iyi olur.
Güncelleme Detayları:
Model SM-G900F
Model name GALAXY S5
Ülke Sri Lanka
Version Android 6.0.1
Changelist 61302269
Build date Thu, 10 Mar 2016 09:16:06 +0000
Product code SLK
PDA G900FXXS1CPC8
CSC G900FSLK1CPB2
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