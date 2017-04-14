Tsk'dan Flaş Açıklama: Kandil Bombalandı
Bartın'daki Fetö/Pdy Davasında Karar
Türk Lirası Dolar Karşısında Kayıplarını Geri Aldı!
Selahattin Demirtaş, 6 Eylül'de Hakim Karşısına Çıkacak
İşte Fenerbahçe'nin Lens'e Son Teklifi
Asena Atalay Bu Kez Oğlunun Nafaka Davası Için Adliyede
Yerli Otomobilde Yol Haritası Belli Oldu
Diyabet, Cinsel Yaşamı Böyle Etkiliyor...
Avustralya'da Uçak Düştü: 3 Ölü
Beyaz Saray'da Flaş İstifa!
Korkunç! Eşini Ve 5 Yaşındaki Kızını Öldürüp İntihar Etti
Türkan Sarıkaya'nın Katiline Müebbet Hapis
Avrupa Birliği'nden Kamusal Alanlara Ücretsiz Wi-Fi!
Abd'den Rakka Açıklaması: 2 Kilometre Mesafedeyiz
Merkel'den Bir İncirlik Açıklaması Daha: Tartışmaya Açık Değil
Hdp'nin Yeni Myk Üyeleri Belirlendi
Erdoğan'dan Kabine Revizyonu Sorusuna Yanıt
Abd'den Rakka Açıklaması
Dolar Hızlı Düştü
Meteoroloji Den 2 İl İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı

samsung şimdiden galaxy s9 üzerinde çalışmaya başladı

SAMSUNG ŞİMDİDEN GALAXY S9 ÜZERİNDE ÇALIŞMAYA BAŞLADI

Galaxy S8 ve Galaxy S8+'ı daha geçen hafta tanıtan Samsung, şimdiden bir sonraki amiral gemisi için çalışmalara başladı. Galaxy S9 hakkında ilk söylentiler çıkmaya başladı.

Tarih : 14 Nisan 2017, 11:32
Puan Ver : Samsung Şimdiden Galaxy S9 Üzerinde Çalışmaya Başladı(7/10)8


Galaxy S8 ve Galaxy S8+'ı daha geçen hafta tanıtan Samsung, şimdiden bir sonraki amiral gemisi için çalışmalara başladı. Galaxy S9 hakkında ilk söylentiler çıkmaya başladı.



Samsung'un yeni amiral gemisi telefonlarını tanıtmasının üzerinden daha bir hafta geçti ama şirket şimdiden bir sonraki amiral gemisi için hazırlıklara başladı. Samsung çok yakında satışa çıkaracağı Galaxy S8 ve Galaxy S8+'tan sonra gelecek Galaxy S9 üzerinde çalışmaya başladı. Kore basınında çıkan haberlere göre Güney Koreli teknoloji devi bir sonraki amiral gemisinde kullanacağı parçaların üretimine başladı.



Samsung'un Galaxy S9'ün hazırlıklarına normalden 6 ay önce başladığı söyleniyor. Bunun başlıaca sebebi ise şirketin Galaxy Note 7 benzeri bir felaket daha yaşamak istememesi. Erken başlayan hazırlık süreci, daha sonra kalite kontrol aşamaına daha fazla zaman ayrılmasını mümkün hale getirecek. Galaxy S8'de olduğu gibi bir sonraki amiral gemisi de iki farklı boyutta gelecek. Kore basınında çıkan haberlere göre bu boyutlar 5.8- inç ve 6.2 inç olacak. Her iki modelin de kıvrımlı ekrana sahip olması bekleniyor.



Bu arada yine aynı habere göre Galaxy Note 8 için de hazırlıklar sürüyor. Great kod adı altında geliştirilen telefonun 6.32 inç ekrana sahip olacağı söyleniyor.



Injustice 2 için Flash tanıtım videosu yayınlandı








Etiketler: Samsung  Şimdiden  Galaxy  S9  Üzerinde  Çalışmaya  Başladı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER