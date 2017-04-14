Galaxy S8 ve Galaxy S8+'ı daha geçen hafta tanıtan Samsung, şimdiden bir sonraki amiral gemisi için çalışmalara başladı. Galaxy S9 hakkında ilk söylentiler çıkmaya başladı.



Galaxy S8 ve Galaxy S8+'ı daha geçen hafta tanıtan Samsung, şimdiden bir sonraki amiral gemisi için çalışmalara başladı. Galaxy S9 hakkında ilk söylentiler çıkmaya başladı.



Samsung'un yeni amiral gemisi telefonlarını tanıtmasının üzerinden daha bir hafta geçti ama şirket şimdiden bir sonraki amiral gemisi için hazırlıklara başladı. Samsung çok yakında satışa çıkaracağı Galaxy S8 ve Galaxy S8+'tan sonra gelecek Galaxy S9 üzerinde çalışmaya başladı. Kore basınında çıkan haberlere göre Güney Koreli teknoloji devi bir sonraki amiral gemisinde kullanacağı parçaların üretimine başladı.



Samsung'un Galaxy S9'ün hazırlıklarına normalden 6 ay önce başladığı söyleniyor. Bunun başlıaca sebebi ise şirketin Galaxy Note 7 benzeri bir felaket daha yaşamak istememesi. Erken başlayan hazırlık süreci, daha sonra kalite kontrol aşamaına daha fazla zaman ayrılmasını mümkün hale getirecek. Galaxy S8'de olduğu gibi bir sonraki amiral gemisi de iki farklı boyutta gelecek. Kore basınında çıkan haberlere göre bu boyutlar 5.8- inç ve 6.2 inç olacak. Her iki modelin de kıvrımlı ekrana sahip olması bekleniyor.



Bu arada yine aynı habere göre Galaxy Note 8 için de hazırlıklar sürüyor. Great kod adı altında geliştirilen telefonun 6.32 inç ekrana sahip olacağı söyleniyor.



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