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samsung sihirli ayna üretecek!

SAMSUNG SİHİRLİ AYNA ÜRETECEK!

Business Korea'nın yeni makalesine göre Samsung, ayna özelliği gören ve şeffaf bir yapıya sahip olan OLED panelin yani Sihirli Ayna'nın üretimine karar verdi. Endüstrinin bu özellikteki ilk OLED ekranı yani Sihirli Aynası.

Tarih : 08 Temmuz 2015, 09:35
Puan Ver : Samsung Sihirli Ayna Üretecek!(9/10)11


Business Korea'nın yeni makalesine göre Samsung, ayna özelliği gören ve şeffaf bir yapıya sahip olan OLED panelin yani Sihirli Ayna'nın üretimine karar verdi. Endüstrinin bu özellikteki ilk OLED ekranı yani Sihirli Aynası.



Üretim, A2 hattı üzerinde başlayacak. Peki, bu panel; “Sihirli Ayna” tam anlamıyla ne işe yarayacak ve nerede kullanılacak? Cevap çok basit: İş yerlerinde reklam, ticari görüntüler ve provalar sunmak için. Sanayi kaynaklarının söyledikleri ve Hong Kong basınında çıkan haberlere kısaca baktığımızda sayısız büyük mücevher ve Kuyumcu Mağazası bulunan Chow Sang Sang Grubu, Samsung'un yeni OLED ekranlarını kullanacak.



Sihirli ayna olarak da tabir edilen bu ekran yüzde 75 yansıtma özelliği sunuyor. Buna rağmen aynı özellikteki LCD ekranların oranı ise yüzde 50.



Ayrıca Samsung'un yeni OLED paneli 100,000:1 kontrast oranına ve 1 ms'den daha hızlı tepkime süresine sahip. LCD ekranlarda bu değerler ise 4,000:1 ve 8 ms. Kısaca Samsung'un ekranları tüketicilerin kolye veya küpe gibi takıları takmadan dijital görüntüleme yoluyla nasıl üzerlerinde duracağını gösterecek.



Bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz veya kitaplarda okuduğumuz birçok teknoloji yavaş yavaş gerçek olmaya başladı. Bakalım bu ayna ne kadar popüler olacak?



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Etiketler: Samsung  Sihirli  Ayna  Üretecek    haber

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