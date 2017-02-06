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samsung s8 ‘e az kaldı

SAMSUNG S8 ‘E AZ KALDI

Samsung Galaxy S8 bu ay görücüye mi çıkıyor? Samsung S8 nasıl olacak? Bir dakikalık tanıtım videosuna hazır msınız?

Tarih : 06 Şubat 2017, 09:38
Puan Ver : Samsung S8 ‘E Az Kaldı(9/10)11


Samsung Galaxy S8 bu ay görücüye mi çıkıyor? Samsung S8 nasıl olacak? Bir dakikalık tanıtım videosuna hazır msınız?



Samsung'un amiral gemisi telefonu Samsung S8, Şubat'ta başlayacak olan MWC 2017'de tanıtılmayacak. Ancak bu telefonla ilgili hiçbir bilgiye sahip olmayacağımız anlamına gelmiyor. The Korean Herald'ın söylentilere dayandırdığı haberine göre Koreli şirket, 26 Şubat'taki konferansta S8 için 60 saniyelik bir tanıtım videosu gösterebilir.



Samsung'un Galaxy Tab S3'ü tanıtacağı konferansın ardından S8'in teaser videosunu yayınlamasıyla birlikte resmi tanıtım ve satış tarihleri de açıklayacağı söyleniyor. Bu tarihler de önceden 29 Mart ve 21 Nisan olarak işaret edilmişti. Ayrıca bu teaser videosu ile Samsung, LG G6 ve BlackBerry Mercury gibi yeni tanıtılacak telefonlara karşı boş durmamış olacak.



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