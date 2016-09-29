

Anroid telefonlarda yenilik denince aklımıza gelen firmalardan birisi olan Samsung, S-Pen teknolojisine hoparlör getirmeyi planlıyor. Bu yeni gelişme ile ilgili detaylar haberimizde.



Kuruluşu çok eskilere dayalı Kore asıllı firma hayatımıza giren neredeyse her türlü teknolojiye el atmış durumda. Teknoloji pazarındaki en büyük yerini şüphesiz akıllı telefonları oluşturuyor. Samsung' un akıllı telefon serisinden olan Note serisi için geliştirilen S-Pen, kullanıcıların telefonla yaptığı şeyleri pratikleştirme konusunda en büyük yardımcılarındandı. Kalemi yuvasından çıkardığınızda açılan not uygulaması sayesinde notlar alıp, sürükle bırak işlemlerimizi de kolayca bu kalem ile yapabiliyorsunuz. Daha önce ilk defa Note 10.1 tabletlerinde kullanılmış olsa da devrimini Note 2 serisinde yaptığını söylemek yanlış olmaz.







Yeni Özelliklerle Birlikte Geliyor







Herhangi bir pil ile çalışmayan S-Pen' e şimdi ise hoparlör özelliği geliyor. Samsung' un patentini aldığı bu özellik daha çok topluluk önünde bulunan insanları hedefliyor. Diğer akıllı cihazlarla da bağlantı kurabilecek olan cihaz, telefonla birleştirildiğinde sesi 2 katına çıkaracak. Suya dayanıklı olacağına dair haberlerde söylentiler arasında.



Başarılı bir çıkıştan çok “ateşli” bir çıkış yapan Note 7 ‘ den sonra ortaya çıkan bu bilginin kullanıcıların firmaya baktığı kötü fikirleri değiştirecek mi zaman gösterecek. Bataryaları infilak eden Note 7'lerin alev aldığına dair görüntüler, videolar son zamanlarda bir hayli fazla. Firmanın CEO'su DJ Koh yaşanan bu olaylardan dolayı “Müşterilerimize karşı boynumuz büküldü” şeklinde açıklamalar yaparken, ürünlerin en kısa sürede değiştirileceğini de belirtmişti. Son olarak ürünün 2017 yılında çıkacak olan Galaxy S8 ile beraber geleceği de belirtiliyor.



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