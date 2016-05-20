Samsung bir uygulamasını daha tüm Android camiası için kullanıma sundu. Bu sefer Google Play Store'da yer alan uygulama S Note oldu.



Samsung bir uygulamasını daha tüm Android camiası için kullanıma sundu. Bu sefer Google Play Store'da yer alan uygulama S Note oldu.



Galaxy Note serisi cihazlar, yıllardır phablet kategorisinin lideri konumunda. Note cihazlarla birlikte sunulan kalem desteği ve uyumlu yazılımlar ile kullanıcılara farklı bir akıllı telefon deneyimi sunuluyordu. Bu deneyimi destekleyen uygulamalardan biri şimdi Google Play Store'da.



S Note uygulaması artık Play Store'da!



Not almayı son derece kolaylaştıran S Note uygulaması, içerisinde çok sayıda özelliğe sahip. Samsung'un başarılı uygulamaları arasında sayılan S Note'u artık Samsung olmayan cihazlarınıza da yükleyebileceğinizi söylesek ne dersiniz?



Eğer akıllı telefonunuzla not almayı seviyorsanız, Google Play Store üzerinden S Note isimli Samsung uygulamasını indirip kullanabilirsiniz. HTC ve LG cihazlarda sorunsuz bir şekilde çalıştığı söyleniyor. Ancak tabii ki diğer cihazlarda da çalışacaktır.



Buradaki en önemli sorun, uygulamanın özellikle S Pen kalem ile uyumlu olması. Ancak parmağınızla da uygulamayı kullanmanız mümkün. Veya başka bir stylus dokunmatik kaleminiz varsa, yine S Pen'e yakın bir deneyim elde edebilirsiniz.



Uygulama tamamen ücretsiz ve yaklaşık 20 MB boyuta sahip. Ancak Türkçe dil desteği henüz bulunmuyor. Farklı kalem uçları ve renk seçenekleriyle uygulama içerisinde basit çizimler yapılması da mümkün.



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