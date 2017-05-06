Geleceğin ekran teknolojisi olarak gösterilen mikro LED ekranlara yatırım yapmakta istekli olan Samsung, bu konuda önde gelen şirketlerden biri olan Tayvanlı PlayNitride'i bünyesine katmayı düşünüyor.



Geleceğin ekran teknolojisi olarak gösterilen mikro LED ekranlara yatırım yapmakta istekli olan Samsung, bu konuda önde gelen şirketlerden biri olan Tayvanlı PlayNitride'i bünyesine katmayı düşünüyor.



OLED-info kaynaklı gelen bilgilere göre Samsung mikro LED dünyasında bir adım önde olmak için Tayvanlı mikro LED geliştiricisi PlayNitride şirketini 150 milyon dolar gibi bir ücret karşılığında satın almanın planlarını yapıyor. Üretim olarak OLED ekranlardan daha ucuz olan ve sadece bununla kalmayıp 30 kat daha fazla parlaklık vaat eden mikro LED paneller, oldukça iyi resim kontrastı ve çok daha hızlı tepki süreleri ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.



Rapor içinde gelen diğer bilgilere göre Samsung, yapacağı bu yatırımı daha çok VR ürünlerinde kullanmanın planlarını yapıyor. Samsung ise henüz bu konuyla ilgili net bir açıklama yapmış değil.



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