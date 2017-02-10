Samsung tarafından hayata geçirilen ödeme sistemi Samsung Pay artık tüm Android cihazların kullanımına açılarak daha hızlı bir ödeme sisteminin kapılarını açıyor.



Samsung tarafından hayata geçirilen ödeme sistemi Samsung Pay artık tüm Android cihazların kullanımına açılarak daha hızlı bir ödeme sisteminin kapılarını açıyor.



Samsung tarafından yapılan mobil ödeme sistemi Samsung Pay, güncellenen yeni sürümüyle artık tüm Android kullanıcılarının kullanımına geliyor.



2015 yılından bu yana Samsung cihazlarda kullanımda olan Samsung Pay halihazırda 12 ülkede kullanımdaydı. Samsung Pay kendini geliştirmek adına birçok satın alım gerçekleştirmiş ve yaptığı hamleler sonucunda oldukça olumlu geri dönüşler almıştı. Ama en önemli durum ise hizmetin sadece Samsung cihazlarda kullanılıyor olmasıydı. Tüm bu artıları ve eksileri değerlendiren şirket hizmeti tüm Android cihazlar için kullanıma sunmaya karar verdi.



Samsung tarafından sunulan bu hizmet tüm koşullar sağlandığı takdirde yakın zamanda tüm cihazlar için kullanıma açılacak.



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