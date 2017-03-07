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samsung pay hindistan'da erken erişime açıldı

SAMSUNG PAY HİNDİSTAN'DA ERKEN ERİŞİME AÇILDI

Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un akıllı ödeme sistemi Samsung Pay, Hindistan'da kullanıma sunuluyor. Firma son hazırlıklarını yaptığı servisi için erken erişim kayıtlarını almaya başladı. Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Tarih : 07 Mart 2017, 09:46
Puan Ver : Samsung Pay Hindistan'da Erken Erişime Açıldı(8/10)7


Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un akıllı ödeme sistemi Samsung Pay, Hindistan'da kullanıma sunuluyor. Firma son hazırlıklarını yaptığı servisi için erken erişim kayıtlarını almaya başladı. Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.



Güney Koreli teknoloji devi Samsung, temassız ödeme teknolojisi olan Samsung Pay'i yaygınlaştırmaya devam ediyor. Apple Pay'e rakip olarak çıkan servis, belli başlı bölgelerde kullanıma sunuldu. Firma Hindistan için de son hazırlıklarını yapıyor.



Galaxy S7, S7 Edge, S6 Edge+, Note 5, A5 2017 ve A5 2017 cihazlarında şu an için kullanılacak olan teknoloji ise Visa ve MasterCard ile olan tüm çalışmalar tamamlandı. Erken erişimde MasterCard ve Visa desteğine sahip olacak olan sistem ilerleyen tarihlerde de American Express desteğine sahip olacak.



Hindistanlı kullanıcıların Samsung Pay hizmetini kullanabilmesi için Axis Bank, HDFC bank, ICICI Bank, SBI Cards ya da Standard Chartered Bank'tan bir kredi kartına ya da Axis Bank, HDFC Bank, HDFC Bank, ICIC Bank, ya da Stadard Chartered Bank'tan banka kartına sahip olması gerekiyor. Firma aynı zamanda daha çok banka ile anlaşma yapabilmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bunların başında ise Citibank geliyor.



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