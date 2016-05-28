

OLED ekran piyasasındaki yüksek maliyetler üreticileri farklı çözüm arayışlarına yöneltiyor. QLED ekranlarda bunlardan birisi.



Televizyon piyasasındaki OLED ekran maliyetlerinin yerinde sayması üreticileri farklı çözüm arayışlarına itiyor. Örneğin Samsung, 2017 yılında OLED panelli televizyon üretmeyeceğini duyurdu.



OLED ekranlar, bilindiği üzere organik LED'ler sayesinde arka aydınlatmaya ihtiyaç olmadan daha canlı ve parlak renkler ortaya çıkarabiliyor. Ayrıca enerji tüketimi de önemli miktarda azalıyor. Bununla birlikte, organik materyalin uygulanması aşaması halen maliyetli ve bu da, OLED televizyonların fiyatlarının çok yüksek bir seviyede takılmasına sebep oluyor. Ama tekrarlamak gerekirse maliyetlerdekiyüksek QLED adı verilen bir teknoloji üzerinde çalışmayı zorunlu kılındı. Samsung 2019 yılındaki SUHD modellerine koymayı planlıyor.



QLED tabiri, Quantum Dot LED açılımını kapsıyor ve OLED'den sonraki yeni nesil ekran teknolojisi olarak söyleniyor. Kuantum noktaları, boyutları 2 ila 10 nanometre arasında değişen küçük yarı iletken kristallerdir. Başka bir deyişle saç telinin kalınlığının on binde biri kadar. Kuantum noktaları, boyutlarına göre farklı renkler ortaya çıkarabiliyor. Ayrıca en canlı renklere sahip ve renk dengesi en üst miktarda. Her piksel için renklerin yeniden üretimi oldukça iyi ve bu sayede HDR teknolojilerinin uygulanmasında büyük avantaj veriyor.



Samsung sık sık OLED miktarlarının uygun seviyede olmadığını ve üretmek istemediğini açıklıyordu. Söylentilere göre Samsung QLED teknolojisini geliştirecek ve 2019 yılındaki modellerde onu tercih edecek.



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