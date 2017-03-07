Jaguar'dan Tesla'ya Rakip I-Pace!
Samsung, Note 7'den Sonra Kalite Kontrol Takımını Değiştirdi
Samsung Pay Hindistan'da Erken Erişime Açıldı
Lenovo Moto G5'in Fiyatı Ortaya Çıktı
Huawei P9, Android 7.0 Nougat Güncellemesine Kavuşuyor
Dünyanın Büyük Teknoloji Satın Almalarından Birini Tamamladı
Çinli Üreticinin Cihazlarında Arka Kapı Buldular
İçerde 24. Son Bölümde Büyük Buluşma Gerçekleşti!
Meteoroloji'den İstanbul İçin Önemli Uyarı
Saç Dökülmesinin En Önemli Nedeni…
Aşk Hayatınızı Güzelleştiriyor
Rıdvan Dilmen: 'tudor'un O Yıldızlarla Pek İşi Olmaz'
İçinde 5 Kişinin Bulunduğu Ambulans Uçak Düştü
Gelibolu'da Patlamamış Top Mermisi Bulundu
Bankadan Kredi Çekene Faiz Müjdesi
Altın Fiyatları Düşüşte! Çeyrek Altın Fiyatı Kaç Lira Oldu?
Denize Düşen Genç, Boğularak Can Verdi
Cesur Ve Güzel Dizisinde Şok Ayrılık!
Fetö Elebaşı Gülen'in Akrabası Hakim Karşısında
Yan Etkisi Olmayan Ağrı Kesici Geliştirdiler!

samsung, note 7'den sonra kalite kontrol takımını değiştirdi

SAMSUNG, NOTE 7'DEN SONRA KALİTE KONTROL TAKIMINI DEĞİŞTİRDİ

Galaxy Note 7 fiyaskosu yüzünden büyük zarar gören Samsung, bu olayın bir daha yaşanmaması için değişikliğe gidiyor. Şirket yepyeni bir kalite kontrol takımı kurdu.

Tarih : 07 Mart 2017, 09:47
Puan Ver : Samsung, Note 7'den Sonra Kalite Kontrol Takımını Değiştirdi(10/10)7


Galaxy Note 7 fiyaskosu yüzünden büyük zarar gören Samsung, bu olayın bir daha yaşanmaması için değişikliğe gidiyor. Şirket yepyeni bir kalite kontrol takımı kurdu.



Bildiğiniz gibi Galaxy Note 7'nin patlaması geçtiğimiz yıla damga vurdu. Samsung telefonu geri çağırmak zorunda kaldı ve bu yüzden 6.13 milyar dolar zarar etti. Ancak bu maddi zarardan da şirketin güvenilirliği sarsıldı. Note 7 fiyaskosundan sonra insanların Samsung telefonlarına olan güveni azaldı. Benzer bir durumun bir daha yaşanmaması için elinden geleni yapan şirket, yeni bir kalite kontrol ekibi kurdu.



Hatırlayacağınız gibi Galaxy Note 7'nin patlamasına neden olan sorun kalite kontrol ekibinin dikkatinden kaçmıştı. Bu devasa hatayı yapan kalite kontrol ekibini yenileyen Güney Koreli teknoloji devi, yepyeni bir kalite kontrol ekibi kurdu. Bu yeni ekip doğrudan Samsung CEO'su Kim Jong-ho'ya bağlı olacak. Şirket sadece ekibi değiştirmekle de yetinmedi. Ayrıca yeni ürünlerin çok daha sıkı bir denetimden geçtiği yeni bir kalite kontrol sistemi de uygulanmaya başladı.



Netflix, düşük bağlantı hızına karşı kaliteli yayın çözümü buldu








Etiketler: Samsung  Note  7  Den  Sonra  Kalite  Kontrol  Takımını  Değiştirdi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER