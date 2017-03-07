Galaxy Note 7 fiyaskosu yüzünden büyük zarar gören Samsung, bu olayın bir daha yaşanmaması için değişikliğe gidiyor. Şirket yepyeni bir kalite kontrol takımı kurdu.



Galaxy Note 7 fiyaskosu yüzünden büyük zarar gören Samsung, bu olayın bir daha yaşanmaması için değişikliğe gidiyor. Şirket yepyeni bir kalite kontrol takımı kurdu.



Bildiğiniz gibi Galaxy Note 7'nin patlaması geçtiğimiz yıla damga vurdu. Samsung telefonu geri çağırmak zorunda kaldı ve bu yüzden 6.13 milyar dolar zarar etti. Ancak bu maddi zarardan da şirketin güvenilirliği sarsıldı. Note 7 fiyaskosundan sonra insanların Samsung telefonlarına olan güveni azaldı. Benzer bir durumun bir daha yaşanmaması için elinden geleni yapan şirket, yeni bir kalite kontrol ekibi kurdu.



Hatırlayacağınız gibi Galaxy Note 7'nin patlamasına neden olan sorun kalite kontrol ekibinin dikkatinden kaçmıştı. Bu devasa hatayı yapan kalite kontrol ekibini yenileyen Güney Koreli teknoloji devi, yepyeni bir kalite kontrol ekibi kurdu. Bu yeni ekip doğrudan Samsung CEO'su Kim Jong-ho'ya bağlı olacak. Şirket sadece ekibi değiştirmekle de yetinmedi. Ayrıca yeni ürünlerin çok daha sıkı bir denetimden geçtiği yeni bir kalite kontrol sistemi de uygulanmaya başladı.



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