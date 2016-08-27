

Geçtiğimiz haftalarda duyurulan Samsung Galaxy Note 7, beklenenden daha fazla ilgi görüyor. Samsung, telefon tedarik zincirinde talep fazlasıyla karşı karşıya.



Phablet kategorisinin en popüler serisi Galaxy Note ailesi, yeni üyesi Galaxy Note 7 ile yaklaşık bir aydır karşımızda. Geçtiğimiz hafta içerisinde ülkemizde satışa çıkan Note 7 modeli, ilk etapta ön sipariş ile kullanıcıların karşısına çıkmıştı. Ancak siparişler, beklenenin üzerinde.



Söz konusu talep fazlası sadece Türkiye için değil, tüm dünya için geçerli. Firma, henüz satışa başlamadığı ülkelerden verilen ön siparişleri tedarik etmekte sorun yaşıyor. Kullanıcılara verilen tahmini teslimat sürelerinin Eylül ayına ertelenmesi dikkat çekiyor.



Bazı Avrupa ülkelerinde yaşanan bu sorun için Samsung bir çözüm arıyor. Cihazın ilk etapta 15 milyon adet üretileceği biliniyordu. Reuters'ın haberine göre firma üretim kapasitesini artırma yoluna gidecek.



Geçtiğimiz yıl aynı dönemde satışa çıkan Galaxy Note 5'in sadece 9 milyon üretilmesi yaşanan artışı gözler önüne seriyor. Teslimat sürelerinin ne kadar erteleneceği bilinmiyor. Galaxy S7 ve Galaxy S7 Edge modellerinin başarısına Note 7 modelide eklenince Samsung işin satışların iyi gittiğini söylemek mümkün.



Önümüzdeki ay IFA 2016'da duyurulacak olan modeller ve Apple iPhone 7'nin duyurulacak olmasının bu durumdan nasıl etkileneceğini merakla bekliyoruz. Akıllı telefon sektöründeki rekabet, bu yılın sonuna doğru daha fazla dikkat çekecek gibi duruyor.



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