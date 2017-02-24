

Geçtiğimiz gün ortaya çıkan Galaxy Note 7 hakkındaki söylentiler, bizzat Samsung tarafından yalanlandı. İşte konu hakkındaki detaylar.



Samsung'un 2016 yılında satışa sunduğu Note7, kısa sürede önemli bir satış başarısına imza atmıştı. Fakat bu başarının ömrü pek de uzun olmadı. Ardı ardına yaşananNote 7patlamaları ve Samsung'un cihazları geri çağırması ile kabus gibi bir süreç de başlamış oldu.



Samsung büyük zarar ettiği bu olaydan sonra yaklaşık olarak 3 milyon Galaxy Note 7'yi piyasadan toplatmayı başarmıştı. Güney Koreli teknoloji devinin bu zararı nasıl telafi edeceği tartışılırken geçtiğimiz gün ortaya ilginç bir iddia atıldı.



Söylentiye göre Samsung, topladığı Galaxy Note 7'lerin bataryasını değiştirerek Hindistan ve Vietnam'da tekrardan satışa sunacaktı. Bu olayın teknoloji gündeminde hızla yayılmasının ardından, Samsung'tan resmi açıklama geldi.



Samsung'un Hindistan sorumlusu tarafından yapılan açıklamada çıkan haberlerin aslının olmadığı ve refublished olarak lanse edilen Galaxy Note 7'lerin Hindistan'da satışa sunulmayacağı belirtildi.



Böylelikle toplatılan Note 7'lerin düşük fiyattan satışa sunulacağı bilgisi de net bir dille yalanlanmış oldu.



Tabi yapılan açıklamada şu detaya da dikkat etmek lazım. Hindistan'dan gelen açıklamada cihazların Hindistan'da satılmayacağı belirtilmiş. Belki de bu açıklama sadece Hindistan'ı kapsayabilir. Yani ucuz Note 7'ler belki dünyanın başka bir ülkesinde tekrardan satışa sunulabilir. Yine de bekleyip göreceğiz.



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