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samsung, nand bellek üretim kapasitesini arttırıyor

SAMSUNG, NAND BELLEK ÜRETİM KAPASİTESİNİ ARTTIRIYOR

Son zamanlarda NAND bellek alanında önemli yatırımlar yapan Samsung, üretim kapasitesini daha fazla arttırma kararı aldı.

Tarih : 25 Haziran 2016, 10:50
Puan Ver : Samsung, Nand Bellek Üretim Kapasitesini Arttırıyor(6/10)4


Son zamanlarda  NAND bellek alanında önemli yatırımlar yapan Samsung, üretim kapasitesini daha fazla arttırma kararı aldı.



SSD pazarında liderliği elinden bırakmayan Samsung yatırımlarına tüm hızıyla devam ediyor. SSD ürünlere artan talep gittikçe artarken Samsung ise bu artıştan pay kapmaya devam ediyor.



Şirket yaptığı açıklamada NAND üretimine ağırlık vereceğini DRAM üretim kapasitesini ise düşüreceğini duyurdu. Bu doğrultuda zaten DRAM talebine piyasada bir azalma gözüküyor. Bunun yerini NAND çoktan almış durumda.



Firma 3D NAND bellek üretimi yaptığı Güney Kore tesislerine bir üretim hattı daha eklemeyi planları arasına çoktan katmış durumda. Pyeongtaek şehrindeki yeni tesis ise gelecek yıl ortalarında V-NAND belleklerin hacimli üretim start alacak. Samsung, NAND bellek sektöründe kar oranının yüzde 50 civarında artacağını düşünüyor.



Bu sektöre baktığımızda Samsung ezici bir üstünlükle diğer rakiplerinin önünde. Geçen yıl verilerine göre Samsung yüzde 31.6 oranında pay sahibiydi. Sonra yüzde 18.3 ile Toshiba geliyor. Yüzde 17.6 ile SanDisk üçüncü, yüzde 13.4 ile Micron dördüncü, yüzde 10.7 ile SK Hynix beşinci sırada bulunuyor.



 



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