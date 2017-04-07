Samsung geçtiğimiz hafta yeni amiral gemisi Galaxy S8'i tanıtmıştı. Bazı prototiplerde iki adet arka kamera bulunurken firma, mühendislerinin bir konuyu başaramaması nedeniyle iki kamerayı kullanmaktan vazgeçti. Peki bu konu ne? Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.



Samsung geçtiğimiz hafta yeni amiral gemisi Galaxy S8'i tanıtmıştı. Bazı prototiplerde iki adet arka kamera bulunurken firma, mühendislerinin bir konuyu başaramaması nedeniyle iki kamerayı kullanmaktan vazgeçti. Peki bu konu ne? Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.



Güney Koreli teknoloji devi Samsung, yaz aylarında yaşadığı faciayı unutturmak için büyük ümitlerle Galaxy S8 modelini tanıttı. Dünya ile aynı anda İstanbul'da da UniQ İstanbul'da büyük bir lansman düzenleyen firma, yeni nesil telefonu Türk gazeteciler ve iş ortaklarına dünya ile aynı anda gösterdi.



Yeni nesil amiral gemisiyle ilgili lansman öncesinde sızan dedikoduların pek çoğu doğru çıkmış ve ürün lansman sırasında teknoloji severleri şaşırtmamıştı. Lansmanın Türkiye ayağında ise Samsung Pay hizmetinin 2017'nin 4. çeyreğinde Türkiye'ye geleceği ve Samsung'un Türkiye'de araştırma geliştirme merkezi kuracağı gibi önceden duyurulmamış detaylar da paylaşılmıştı.



Mühendislik Örneklerinde İki Kamera Var



Lansman bitmiş ve nisan ayının ortalarında ürün lansmanı bekleniyor olsa da ürünle ilgili dedikodular gelmeye devam ediyor. Samsung Galaxy S8 Plus aslında iki kameraya sahip olacaktı. Erken mühendislik örneklerinde arka tarafta iki farklı kameraya yer veren firma, bu sayede pek çok farklı işlevi yerine getirebilmiş olacaktı. Firma ikinci kamera olarak yerleştireceği sensöre göre, Applegibi yakınlaşma, Huaweigibi siyah beyaz dengesi ve alan derinliği, LGgibi de geniş açı sunma imkanına sahip olacaktı.



Ekrana Parmak İzi Okuyucuyu Entegre Edemediler



Firmayı bu karardan vazgeçiren şeyise parmak izi okuyucu oldu. Neredeyse sıfıra indirilen çerçeveler nedeniyle ekranın ön kısmında hiç yer kalmadığı için firma, parmak izi okuyucuyu ekrana entegre etmenin yollarını aradı. Ancak uzun uğraşlara rağmen bunu başaramayan Samsung mühendisleri, parmak izi okuyucuyuarka kameranın sağ tarafına almaya karar verdi. Bu karar sonrasında ise iki kamera özelliği rafa kaldırıldı ve cihazın tek kameralı olarak çıkmasına karar verildi.



Sızan görüntülerde de görülebileceği gibi, erken mühendislik örneklerinin hepsinde firma, iki farklı kamera sensörü kullanmış. Ancak sensörlerin hiçbirinin yanında parmak izi okuyucu bulunmuyor. Parmak izi okuyucunun arka tarafa geçmesiyle ikili kamera sisteminin rafa kalkması arasında teknik olarak nasıl bir bağlantı olduğu ise bilinmiyor.



Yaz Ayları Çok Önemli



İddialara göre firma, parmak izi okuyucuyu ekrana entegre etmek için çalışmalarına devam ediyor ve büyük ihtimalle bunu Note 8modelinin çıkışına kadar başarmış olacak. 2017'nin yaz aylarında tanıtılması beklenen Note 8, Note 7 faciasından sonra oldukça önemli bir model olacağa benziyor. Aynı zamanda eğer istenilen yapılır ve parmak izi okuyucu ekrana entegre edilirse, teknoloji dünyası için büyük bir gelişme sağlanmış olacak.



Destiny 2 DLC takvimi sızdı