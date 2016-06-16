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samsung lcd üretimi yerine esnek oled ekranlara yöneliyor

SAMSUNG LCD ÜRETİMİ YERİNE ESNEK OLED EKRANLARA YÖNELİYOR

Uzun süredir LCD teknolojisine yatırım yapan Samsung bu sefer hedef değiştirerek OLED ekranları tercih edecek.

Tarih : 16 Haziran 2016, 09:56
Puan Ver : Samsung Lcd Üretimi Yerine Esnek Oled Ekranlara Yöneliyor(9/10)10


Uzun süredir LCD teknolojisine yatırım yapan Samsung bu sefer hedef değiştirerek OLED ekranları tercih edecek.



Uzun dönemdir LDC teknolojisine yatırım yapan ve ürünlerini bu doğrultuda üreten Samsung, artık OLED teknolojisine geçiş yapıyor. Firma bu doğrultuda elindeki tüm LDC ekran üretim araçlarını satıyor. Bu geçişteki en büyük etken OLED üretim maliyetlerinin ucuzlaması. Gelen bilgilere göre firma OLED ekran üretimi için  2.56 milyar dolarlık bir yatırım yapacak.



Samsung özellikle AMOLED ve küçük boyutlu OLED ekranlar konusunda potansiyelini geçmiş durumda. Bunun yanında OLED ekranlara büyük yatırımlar yapıyor. Bunun en büyük nedeni ise mobil ve monitör pazarında doğan yüksek ihtiyaç.



Ayrıca birçok Çinli telefon üreticisi de OLED ekrana sahip olmak istiyor. Monitör sektöründe de kavisli ekranlara olan talep OLED ekran ihtiyacını doğuruyor.



Bu yeni yapılanma ise Samsung Display'in başına Kwon Oh-hyun'un gelişi ile start aldı. Kwon, OLED ekranlara daha fazla yatırım yapılması gerektiğini söylüyor.



Samsung esnek OLED ekranlara yatırımını 2016 yılı içerisinde tamamlayacak. Buna göre 2017 yılı içerisinde de üretim faaliyetlerine başlaması öngörülüyor.



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Etiketler: Samsung  Lcd  Üretimi  Yerine  Esnek  Oled  Ekranlara  Yöneliyor    haber

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