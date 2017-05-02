Meteorolojiden Toz Taşınımı Uyarısı
Erkeklerle Görüşüyor Dediği Yengesine Kızdı, Kardeşini Öldürdü
Bingöl'de 3 Terörist Öldürüldü
Kılıçdaroğlu, Sözcü Gazetesini Ziyaret Etti
Antalya'da Denizde Oluşan 4 Hortum Korkuttu
Hollanda'da Hükümet Kurulamıyor!
Pierce Brosnan'dan Doğum Günü Öpücüğü
Obeziteye Karşı Sağlıklı Yaşam Şenliği
Almanya Blöf Yapıyor! İsteseler De Bulamazlar
Buse Kayacan Galatasaray'da
İstanbul Metrosuna Atm'ler Tekrar Yerleştirildi
Ptt 5 Yılda 60 Bin Kişiyi İşe Alacak
Ab, Erdoğan, Juncker Ve Tusk Arasındaki Üçlü Zirveyi Duyurdu
Balon Şişirirken Öldü!
Diyanet İşleri Başkanı Görmez Ölümden Döndü
Çağın Vebasına Davetiye Çıkarıyor!
Twitter'da Sorun!
Bensu Soral Cannes'da Büyüledi
Ankaragücü'nde İsmet Taşdemir Görevi Bıraktı
İtalya Hükümeti Bedava Kale Dağıtıyor

samsung, kendi ülkesinde otonom otomobil testlerine başlıyor

SAMSUNG, KENDİ ÜLKESİNDE OTONOM OTOMOBİL TESTLERİNE BAŞLIYOR

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, kendi ülkesinde otonom araçlar için denemeler yapma izni aldı. Seul sokaklarında Samsung imzalı otonom araçlar yollarda olacak. İşte detaylar:

Tarih : 02 Mayıs 2017, 09:46
Puan Ver : Samsung, Kendi Ülkesinde Otonom Otomobil Testlerine Başlıyor(10/10)10


Apple ile her alanda sıkı bir yarış içinde olan Samsung, otonom araç testleri için kendi ülkesinde test yapmak için izin aldı. Güney Kore kaynaklı yayın organlarına göre Güney Kore Karayolları, Altyapı ve Ulaştırma Bakanlığı'ndan izin alan Samsung, caddelerde otonom araç testlerini yapabilmek için yetki aldı.



Beklentiler Samsung'un Hyundai tarafından üretilmiş araçlara kendi otonom teknolojilerini entegre ederek testler gerçekleştirmesinden yana olsa da Samsung'un kendi otomobil fabrikası bu noktada yeni bir alternatif oluşturuyor. Bilindiği gibi Renault – Samsung ortaklığı ile kurulan ve Reanult modellerini Renault lisansıyla Güney Kore'de üreten ve ülke içinde ve civardaki ülkelere satan Samsung, kendi fabrikasından çıkan araçlarla da testler yapabilir. Koreli haber kaynakları ise araçların Hyundai olacağını söylüyor.



 



kaynak:donanımhaber








Etiketler: Samsung  Kendi  Ülkesinde  Otonom  Otomobil  Testlerine  Başlıyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER