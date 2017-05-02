SAMSUNG, KENDİ ÜLKESİNDE OTONOM OTOMOBİL TESTLERİNE BAŞLIYOR
Güney Koreli teknoloji devi Samsung, kendi ülkesinde otonom araçlar için denemeler yapma izni aldı. Seul sokaklarında Samsung imzalı otonom araçlar yollarda olacak. İşte detaylar:
Apple ile her alanda sıkı bir yarış içinde olan Samsung, otonom araç testleri için kendi ülkesinde test yapmak için izin aldı. Güney Kore kaynaklı yayın organlarına göre Güney Kore Karayolları, Altyapı ve Ulaştırma Bakanlığı'ndan izin alan Samsung, caddelerde otonom araç testlerini yapabilmek için yetki aldı.
Beklentiler Samsung'un Hyundai tarafından üretilmiş araçlara kendi otonom teknolojilerini entegre ederek testler gerçekleştirmesinden yana olsa da Samsung'un kendi otomobil fabrikası bu noktada yeni bir alternatif oluşturuyor. Bilindiği gibi Renault – Samsung ortaklığı ile kurulan ve Reanult modellerini Renault lisansıyla Güney Kore'de üreten ve ülke içinde ve civardaki ülkelere satan Samsung, kendi fabrikasından çıkan araçlarla da testler yapabilir. Koreli haber kaynakları ise araçların Hyundai olacağını söylüyor.
kaynak:donanımhaber
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