Samsung, bir süredir gündemde olan katlanabilir ekrana sahip telefonunu beklenenden çok daha önce çıkarabilir. Galaxy X adlı katlanabilir telefonun 2017'nin ilk çeyreğince satışa sunulacağı söyleniyor.



Samsung, bir süredir gündemde olan katlanabilir ekrana sahip telefonunu beklenenden çok daha önce çıkarabilir. Galaxy X adlı katlanabilir telefonun 2017'nin ilk çeyreğince satışa sunulacağı söyleniyor.



Hatırlayacağınız gibi bir süre önce Samsung'un katlanabilir bir akıllı telefon üzerinde çalıştığı haberleri ortaya çıkmış ve Galaxy X adlı bu esnek telefonun hazırlık aşamasında olduğu söylenmişti. Bu ilginç telefon konsepti birçok kişiyi heyecanlandırmıştı ama neredeyse hiç kimse bu telefonun yakın zamanda kullanılabilir olmasını beklemiyordu. Ancak Samsung teknoloji dünyasını şaşırtmayı başardı. Çünkü şirket katlanabilir telefon projesini çok yakında hayata geçirmeyi planlıyor.



Bloomberg'in haberine göre Güney Koreli teknoloji devi katlanabilir bir ekrana sahip ilk akıllı telefonunu 2017'nin ilk aylarında satışa çıkaracak. Üstelik kısa süre sonra bunu ikinci bir katlanabilir akıllı telefon takip edecek. Her ikisi de katlanabilir OLED ekrana sahip olacak bu telefonlardan birinin istendiğinde 8 inçlik bir ekrana dönüştürülebilen 5 inçlik bir telefon olacağı söyleniyor. Eğer Samsung'un bu katlanabilir ekranlı telefonları iddia edildiği gibi 2017'nin başında çıkarabilirse, akıllı telefon pazarında bir anda rakiplerine üstünlük sağlayabilir.



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