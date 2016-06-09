O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

samsung katlanabilir telefonlar çıkarmaya hazırlanıyor

SAMSUNG KATLANABİLİR TELEFONLAR ÇIKARMAYA HAZIRLANIYOR

Samsung, bir süredir gündemde olan katlanabilir ekrana sahip telefonunu beklenenden çok daha önce çıkarabilir. Galaxy X adlı katlanabilir telefonun 2017'nin ilk çeyreğince satışa sunulacağı söyleniyor.

Tarih : 09 Haziran 2016, 10:23
Puan Ver : Samsung Katlanabilir Telefonlar Çıkarmaya Hazırlanıyor(6/10)6


Samsung, bir süredir gündemde olan katlanabilir ekrana sahip telefonunu beklenenden çok daha önce çıkarabilir. Galaxy X adlı katlanabilir telefonun 2017'nin ilk çeyreğince satışa sunulacağı söyleniyor.



Hatırlayacağınız gibi bir süre önce Samsung'un katlanabilir bir akıllı telefon üzerinde çalıştığı haberleri ortaya çıkmış ve Galaxy X adlı bu esnek telefonun hazırlık aşamasında olduğu söylenmişti. Bu ilginç telefon konsepti birçok kişiyi heyecanlandırmıştı ama neredeyse hiç kimse bu telefonun yakın zamanda kullanılabilir olmasını beklemiyordu. Ancak Samsung teknoloji dünyasını şaşırtmayı başardı. Çünkü şirket katlanabilir telefon projesini çok yakında hayata geçirmeyi planlıyor.



Bloomberg'in haberine göre Güney Koreli teknoloji devi katlanabilir bir ekrana sahip ilk akıllı telefonunu 2017'nin ilk aylarında satışa çıkaracak. Üstelik kısa süre sonra bunu ikinci bir katlanabilir akıllı telefon takip edecek. Her ikisi de katlanabilir OLED ekrana sahip olacak bu telefonlardan birinin istendiğinde 8 inçlik bir ekrana dönüştürülebilen 5 inçlik bir telefon olacağı söyleniyor. Eğer Samsung'un bu katlanabilir ekranlı telefonları iddia edildiği gibi 2017'nin başında çıkarabilirse, akıllı telefon pazarında bir anda rakiplerine üstünlük sağlayabilir.



Yeni iPhone'lar Suya Dayanıklı Olabilir








Etiketler: Samsung  Katlanabilir  Telefonlar  Çıkarmaya  Hazırlanıyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER