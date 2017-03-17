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samsung katlanabilir ekranlı telefonu için gün sayıyor

SAMSUNG KATLANABİLİR EKRANLI TELEFONU İÇİN GÜN SAYIYOR

Güney Koreli teknoloji devi Samsung uzun süredir katlanabilir ekranlı yeni bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor. Peki bu telefon ne zaman çıkacak? İşte yanıtı.

Tarih : 17 Mart 2017, 10:19
Puan Ver : Samsung Katlanabilir Ekranlı Telefonu İçin Gün Sayıyor(9/10)8


Güney Koreli teknoloji devi Samsung uzun süredir katlanabilir ekranlı yeni bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor. Peki bu telefon ne zaman çıkacak? İşte yanıtı.



Yaklaşık olarak 2 senedir Samsung'un katlanabilir ekrana sahip yeni bir akıllı telefon modeli üzerinde çalıştığını biliyoruz. Her ne kadar Samsungbu durumu resmi olarak onaylamamış olsa da ortaya çıkan bazı patent ve raporlar bizleri ikna etmiş durumda.



Hatta son zamanlarda bir başka Güney Korelişirket olan LG'nin de bu konuda bazı çalışmalar yaptığı yazılıp çiziliyor. Tabi ki henüz LG'nin nasıl bir tasarım üzerinde çalıştığına dair somut bir rapor ya da patentle karşılaşmış değiliz.



Peki Samsung'un 2 senedir aralıksız olarak üzerinde çalıştığı, katlanabilir ekrana sahip bu akıllı telefon ne zaman tanıtılacak?



Geçtiğimiz gün ortaya çıkan bir iddiaya göre, Güney Koreliteknoloji devi bu yılın 3. çeyreğinde yeni telefonunu tanıtmayı planlıyor.Samsung'un 2017'nin 3. çeyreğinde Berlin'de gerçekleşecek olanIFA'da yeni Galaxy Notemodeliyle birlikte katlanabilir ekrana sahip ilk telefonunu da tanıtması bekleniyor.



Tabi ki bu telefonun tanıtılması hemen kullanıma sunulacağı anlamına da gelmiyor. Samsungyetkilileri ilk olarak kullanıcılardan gelen tepkileri ölçmek istiyor. Bu telefon pazarda önemli bir yere sahip olabilir mi, olamaz mı bunu görmek istiyor. Çünkü bu telefon içerdiği teknoloji nedeniyle biraz pahalı olabilir. Dolayısıyla Samsung, deyim yerindeyse ölü doğan bir çocuğa ebeveynlik etmek istemeyecektir. Yine de bekleyip göreceğiz.



iPhone 8 böyle görünebilir!








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