Asya pazarında gün geçtikçe kapaklı telefonlar daha tercih edilmeye başlanıyor. Pazardaki bu talebi gören büyük üreticilerden biri olan Samsung, W2017 modeli ile tüketici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.



Asya pazarında gün geçtikçe kapaklı telefonlar daha tercih edilmeye başlanıyor. Pazardaki bu talebi gören büyük üreticilerden biri olan Samsung, W2017 modeli ile tüketici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.



Son zamanlarda Galaxy Note 7 ve birtakım beyaz eşyalarında yaşadığı problemlerden farklı yollar ile kurtulmaya çalışan Samsung, bu sefer kapaklı bir telefon piyasaya sürmeye hazırlanıyor.



Kapaklı tasarıma sahip ürünler Avrupa ve ABD pazarında az ilgi görse de Asya pazarında tam tersine daha fazla olumlu sonuç alınabiliyor. Bu doğrultuda büyük üreticilerden biri olan Samsung, Asya pazarına yönelik ürünü W2017 modelini piyasaya sürecek.



Piyasaya çıkacak olan yeni modelin özelliklerine bakacak olursak ilk başta bizi dışarda ve içerde 4.2 inçlik Full HD Super AMOLED ekran karşılıyor. Snapdragon 820 yonga seti üzerinde yükselen ürün 4GB LPDDR4 RAM ve 64GB arttırılabilir kapasite ile geliyor. Arka tarafda 12MP bir kamera yer alırken ön kısımda ise 5MP bir selfie kamerası bulunuyor. Ayrıca 2300mAh pile sahip olmasıda oldukça olumlu bir seçenek gibi gözüküyor. Tasarım olarak ise tamamen metal alaşım tercihine gitmiş Güney Koreli teknoloji devi. İşletim sistemi olarak ise alıştığımız gibi kutusundan Android 6.0.1 ile çıkıyor.



Ne zaman ve hangi fiyat ile satışa sunulacağı bilinmeyen ürün şimdilik sadece Çin sınırları dahilinde piyasada olacak.



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