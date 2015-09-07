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samsung kan kaybediyor

SAMSUNG KAN KAYBEDİYOR

Samsung teknoloji dünyasının her ne kadar en önemli iki firmasından biri olsa da son aktarılan rakamlar doğrultusunda firmanın en değerli şirketler sıralamasında gerilediğini görüyoruz.

Tarih : 07 Eylül 2015, 09:37
Puan Ver : Samsung Kan Kaybediyor(6/10)3


Samsung teknoloji dünyasının her ne kadar en önemli iki firmasından biri olsa da son aktarılan rakamlar doğrultusunda firmanın en değerli şirketler sıralamasında gerilediğini görüyoruz.



Samsung son dönemde çıkardığı Galaxy S6 ve Edge serisi ile her ne kadar piyasa da ses getirse de aslında işlerin görüldüğü gibi olmadığını gösteriyor. Apple ile karşılaştırıldığında her ne kadar akıllı telefon piyasasında rakibinden pazar payı olarak daha önde olsa da değer kaybetmeye devam etti.



Güney Koreli teknoloji devi akıllı telefon dışında diğer teknolojik ürünlerde de yatırımlarını sürdürse de dünyanın en değerli şirketleri arasında düşüşünü sürdürdü.Bunun sebepleri arasında Xiaomi, HTC ve Huawei gibi yine asya merkezli teknoloji firmalarının yaptığı ataklar olarak gösterilebilir, bunun yanında Avrupa pazarı için yaptığı yatırımların sadece kısa vadede etkili olan projeler olarak gösterebiliriz.



Diğer asya merkezli teknoloji firmalarının da piyasa da gözle görülür derece de pazar payında önemli derece söz sahibi olmalarını ise en önemli etken olarak gösterebiliriz. Henüz 2005 yılında piyasa değeri açısından küresel ilk 10 IT sıralamasında 6.sırada olan firma şu an 13.sıraya gerilemiş durumda.



Bu 10 fotoğraf akıllı telefon kamerasıyla çekildi!

 






Etiketler: Samsung  Kan  Kaybediyor    haber

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