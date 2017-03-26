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samsung, kalan note 7'leri uzaktan kapatacak!

SAMSUNG, KALAN NOTE 7'LERİ UZAKTAN KAPATACAK!

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, piyasada hala dolaşmakta olan sınırlı Note 7 modelini uzaktan kapatma kararı aldı. Peki böyle birşey mümkün mü?

Tarih : 26 Mart 2017, 11:12
Puan Ver : Samsung, Kalan Note 7'leri Uzaktan Kapatacak!(9/10)10


Eğer teknoloji dünyasını az çok takip ediyorsanız, Samsung'un geçtiğimiz yıl yaşadığı Note 7 fiyaskosunu da hatırlayacaksınızdır. Dünyanın çeşitli yerlerinde ardı ardına patlayan Note 7'ler sonrası Samsung, bu telefonların üretimini tamamen durdurarak piyasadaki modelleri geri çağırma kararı almıştı.



Piyasadaki telefonların çok büyük bir bölümünü geri toplayan Samsung, kalan modellerin kullanımını sonlandırmak için çeşitli yöntemler denemişti. Bu yöntemlerden bir tanesi de telefonun şarj olmasını engelleyen bir güncellemeydi. Öte yandan bazı ülkeler Note 7'lerin şebeke ile bağlantısını keserek bu telefonu kullanılamaz hale getirmişti.



Fakat güncellemeyi yüklemeyen ve farklı bir emei numarası ile Note 7'yi kullanmaya devam edenlerin olması Samsung'u rahatsız etti. Konu hakkında sızdırılan son bilgilere göre Samsung, piyasada kalan son Note 7 modelleri uzaktan kapatmak için kolları sıvamış durumda. Peki Samsung'un böyle bişey yapması mümkün mü? Yani Güney Koreli teknoloji devi istediğinde herhangi bir modelini uzaktan kolaylıkla devre dışı bırakabiliyor mu? Bu sorunun yanıtı şimdilik bilinmiyor. Fakat eğer Samsung gerçekten böyle birşey yapabiliyorsa bu durum teknoloji dünyasında farklı soru işaretlerine yol açabilir.



Zira bir üreticinin dilediği zaman satışa sunduğu bir telefonu, tek bir tuşa basarak işlem dışı bırakması pek de hoş bir özellik değil.








Etiketler: Samsung  Kalan  Note  7  Leri  Uzaktan  Kapatacak    haber

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