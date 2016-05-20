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samsung iphone için amoled ekran üretecek!

SAMSUNG İPHONE İÇİN AMOLED EKRAN ÜRETECEK!

Apple ve AMOLED ekran paneli iddiaları devam ediyor. Bu sefer iddialara Samsung da dahil oldu. İddiaya göre AMOLED ekran kullanan iPhone modelinin ekran tedarikçisi Samsung olacak.

Tarih : 20 Mayıs 2016, 09:44
Puan Ver : Samsung İphone İçin Amoled Ekran Üretecek!(10/10)11


Apple ve AMOLED ekran paneli iddiaları devam ediyor. Bu sefer iddialara Samsung da dahil oldu. İddiaya göre AMOLED ekran kullanan iPhone modelinin ekran tedarikçisi Samsung olacak.



Sharp ve LG gibi firmalarla ekran konusunda uzun yıllardır çalışan Apple, LCD'den AMOLED'e geçiş yapacak. Bu iddia o kadar uzun süredir gündemde ki artık söylentilere kesin gözüyle bakılıyor. Asıl soru işareti ise Apple'ın ekran panellerini kimden satın alacağı.



Samsung, iPhone için AMOLED ekran paneli üretecek!



Bellek yongaları konusunda uzun yıllardır çalışan Apple ve Samsung, artık ekran konusunda da partner olacak. AMOLED ekran paneli üretimi konusunda dünya devi olan Samsung, Apple için kolları sıvamış olabilir.



Güney Kore merkezli bir haber sitesinin iddiasına göre AMOLED ekran kullanacak olan iPhone modelinin ihtiyaç duyduğu ekranların %60'ı Samsung tarafından üretilecek. Samsung'un şimdiden üretim bandını genişlettiği ve 7 milyara dolara yakın yatırım yaptığı söyleniyor. Üretim kapasitesinin günde 45.000 ekran paneli olduğu iddia ediliyor. Üretilmesi beklenen toplam ekran adedi 100 milyon civarında.



Ancak Apple donanım konusunda genellikle tek bir firmaya bağlı kalmıyor. Dolayısıyla kalan %40'lık kısım için de başka bir firma gündemde. İddiaya göre bu noktada ise LG devreye girecek. Yani AMOLED ekran kullanacak olan iPhone'un ekranları %60 Samsung, %40 LG üretimi olacak. Daha önce gündeme gelen Sharp ve JDI (Japan Display) bu sefer pek ön planda değil.



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