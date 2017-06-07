Samsung İnternet Tarayıcısı olarak adlandırdığı mobil web tarayıcısını diğer cihazlar için de indirilebilir duruma getirdi. İşte detaylar.



Samsung İnternet Tarayıcısı olarak adlandırdığı mobil web tarayıcısını diğer cihazlar için de indirilebilir duruma getirdi. İşte detaylar.



Son yıllarda yazılım konusunda da önemli yatırımlar yapan Samsung, bir süre önce kendi mobil cihazları için çıkardığı uygulamayı, küreselleştirme kararı aldı. Samsung Internet Tarayıcısıolarak adlandırdığı bir mobil tarayıcı geliştirmişti. Geliştirilen bu mobil tarayıcı bazı Samsungcihazlarında ön yüklü olarak geliyordu.



Güney Koreli teknoloji devi aldığı kararla bu tarayıcının diğer mobil cihazlarda da kullanılacağını açıkladı. Yani diğer bir deyişle Samsung'un mobil tarayıcısı, diğer telefonlarda da çalışacak. Bunun için Google Play'e girerek İnternet Tarayıcısı'nı indirmeniz yeterli olacaktır.



Elbette bu uygulamanın şimdilik tüm telefonlarda tam senkronize olarak çalışmadığını da belirtelim. Şimdiye kadar bu uygulamanın Nexus, Pixel ve Huawei'nin birçok modelinde sorunsuz olarak çalıştığı belirtiliyor.



Açıkçası çok fazla alternatif varken, Samsung'unİnternet Tarayıcısı, bu pazarda ne kadar tutulur bilinmez. Zira Android kullanıcılarının çok büyük bir bölümü, mobil tarayıcı olarak Chrome'u tercih ediyor. Özellikle PC'lerinde de Chrome kullananlar için bu durumun birçok avantajı mevcut.



Tüm Googleürünlerine ortak bir hesapla erişim sağlandığından, Chrome'un Androidsektöründe lider olması çok da büyük bir sürpriz değil.



Bu arada dip not olarak belirtelim. EğerSamsung'un mobil tarayıcısını indirip denemek isterseniz, işletim sisteminizin Android 5.0 veya üstü olması gerekiyor.



