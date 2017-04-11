

Samsung son dönemlerde oldukça şansız günler yaşıyor son olarak Huawei'ye 4G teknolojisi patent ihlalleri nedeniyle 11.6 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum oldu.



Teknoloji devleri patent yüzünden sürekli birbirlerini dava ediyorlar ve çoğu zaman da bu davalar yüksek tazminatlarla sonuçlanıyor. Son dönemin bahtsız firmalarından olanSamsung, henüz yeni amiral gemisi Samsung Galaxy S8 ve Samsung Galaxy S8 Plus'ı tanıtarak şov yaparken hiç beklemediği bir patent davası sonucu yüklü bir tazminat ödemeye mahkum oldu.



Davayı açan ve kazanan taraf ise Çin menşeli ve çok uluslu bir şirket olan Huawei. Teknoloji devinin açtığı davanın nedeni ise 4.G patenti. Bu teknolojiyi birçok cihazında kullanan Samsung, Huaweitarafından Çin ve Amerika Birleşik Devletleri‘nde iki ayrı dava açmıştı.20 farklı cihazındabu teknolojiyi kullanan firma 11.6 milyon dolargibi bir ücreti tazminat olarak ödeyecek. Samsungdaha önce de Apple‘a da patent ihlali nedeniyle 120 milyon dolar gibi bir ücret ödemişti. Aslında firmanın tazminatı bunla da sınırlı değil, daha önce farklı patent davaları yüzünden de tazminat ödemeye mahkum olmuştu.



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