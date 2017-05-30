SAMSUNG HEYECAN VERİCİ İKİ CİHAZ İÇİN PATENT ALDI
Samsung iki yeni patent aldı. Biri akıllı saate biri de tablete ait olan bu yeni patentler şirketin oldukça heyecan verici cihazlar üzerinde çalıştığını gösteriyor.
Samsung iki yeni patent aldı. Biri akıllı saate biri de tablete ait olan bu yeni patentler şirketin oldukça heyecan verici cihazlar üzerinde çalıştığını gösteriyor.
Samsung iki yeni teknoloji için patent aldı. Yeni alınan bu patentler son derece heyecan verici cihazların yolda olduğunu gösteriyor. Şirketin aldığı ilk patent piyasaki akıllı saatlere benzer bir cihaza ait. Ancak piyasadaki akıllı saatlerin aksine bu patentte görülen cihazın ekranının ortasında kamera yer alıyor. Asıl ekranın yerini kamera aldığı için cihazın kordonu da ekran benzeri özellikler taşıyor. Bu da şirketin kameralı bir akıllı saat üzerinde çalıştığını gösteriyor.
Şirketin aldığı ikinci patent ise yuvarlanabilir ekrana sahip bir tablete ait. Esnek bir ekrana sahip bu tablet, bir kenarından kıvrılarak katlanabiliyor. Cihaz tabletin hangi kısmının katlı, hangi kısmının kullanımda olduğunu algılayabiliyor.
Samsung'un bu iki yeni teknolojiyi cihazlarında kullanıp kullanmayacağı bilinmez. Ancak bu yeni patentler Güney Koreli teknoloji devinin oldukça heyecan verici cihazlar üzerinde çalıştığını gösteriyor.
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