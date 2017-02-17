Samsung'un Başkan Yardımcısı ve veliahdı Lee Jae-yong, rüşvet skandalları sebebiyle tutuklandı. Lee ve Samsung ise suçlamaları reddediyor.



Güney Kore'de teknoloji şirketi Samsung'un Başkan Yardımcısı ve veliahdı Lee Jae-yong tutuklandı. Devlet Başkanı Park Geun-hye'nin yetkilerinin elinden alınmasına yol açan yolsuzluk ve siyasi nüfuz skandalına yönelik soruşturma dünya basınında büyük yankı uyandırdı.







Başkent Seul'deki Merkez Bölge Mahkemesi, Park'ın yakın dostu Choi Soon-sil ile bağlantılı vakıflara rüşvet vermekle suçlanan Lee Jae-yong hakkında tutuklama kararı verdi. Mahkeme bitene kadar tutukluluk sürecinin devam etmesi öngörülürken, sürecin 18 aya kadar uzaması ihtimaller arasında bulunuyor. 20 gün içinde içinde savcılar tarafından hazırlanacak iddianeme merakla bekleniyor. Lee ve Samsung ise suçlamaları reddediyor.







kaynak:habertürk