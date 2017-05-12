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samsung, gear vr satış rakamlarını açıkladı!

SAMSUNG, GEAR VR SATIŞ RAKAMLARINI AÇIKLADI!

Sanal gerçeklik sektörünün popüler ürünlerinden biri olan Gear VR ne kadar sattı? İşte Samsung'un konu hakkında yaptığı açıklamalar.

Tarih : 12 Mayıs 2017, 10:13
Puan Ver : Samsung, Gear Vr Satış Rakamlarını Açıkladı!(5/10)3


Sanal gerçeklik sektörünün popüler ürünlerinden biri olan Gear VR ne kadar sattı? İşte Samsung'un konu hakkında yaptığı açıklamalar.



VRsektörünün gün geçtikçe daha geniş hacimli bir pazara dönüştüğü zaten bilinen bir gerçek. Öyle ki HTCbile akıllı telefon üretimi yapan fabrikalarından birisini satıp, oradan gelen parayı sanal gerçeklik alanındaki çalışmalarda kullanacağını açıklamıştı.



Sanal gerçeklik pazarının şu andaki en önemli avantajı, bu sektörde belli başlı isimlerin olması. Diğer bir değişle akıllı telefon ya da tablet pazarında olduğu gibi bir rekabet söz konusu değil.



2016 yılında önemli bir ivme yakalayanVRsektörüneOculusfirması öncülük yaptı desek sanırım pek de yanılmış olmayız. Basit birKickstarterprojesi olarak yola koyulan ekip, şimdilerde dev firmalara yardım anlaşmaları imzalıyor.



VRpazarında Oculusdestekli Gear VRisimli cihazı ile dahil olan Samsung, 2017 ilk mali çeyrek itibari ile 782.000VR gözlük sattığını açıkladı. Bu satış rakamları ile pazarda zirveye yerleşen Güney Koreli teknoloji devini 375.000'lik satış rakamıyla PlayStation VRtakip etti.



Google Daydream View170.000, HTC Vive95.000, Oculus Riftise 64.000 adet satabildi. Elbette buradaHTC Viveve Oculus Rift'i diğer VRürünlerinden ayrı tutmak gerekiyor. Çünkü Gear VRiçin talep edilen ücret 100 TL'nin altındayken, söz konusu Oculus Riftolduğunda bu rakam 3500TL'yi buluyor.



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