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samsung gear s3 ne zaman çıkacak?

SAMSUNG GEAR S3 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Samsung Gear S3 ne zaman çıkacak? İşte bu sorunun cevabı nihayet belli oldu. Ayrıca akıllı saatin Avrupa fiyatı hakkında da ilk detaylar ortaya çıktı.

Tarih : 24 Eylül 2016, 14:34
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Samsung Gear S3 ne zaman çıkacak? İşte bu sorunun cevabı nihayet belli oldu. Ayrıca akıllı saatin Avrupa fiyatı hakkında da ilk detaylar ortaya çıktı.



 



Güney Koreli teknoloji devi Samsung, merakla beklenen yeni akıllı saati Samsung Gear S3'ü geçtiğimiz hafta resmen tanıttı. Gear S3 tanıtıldı tanıtlmasına ama ne saatin fiyatı, ne de ne zaman satışa çıkacağı açıklanmadı. Ancak aradan sadece bir hafta geçtiki konu hakkında detaylar ortaya çıktı. SamMobile'in haberine göre Gear S3, 4 Kasım'da raflardaki yerini alacak.



SamMobile'in verdiği bu tarih Samsung Hollanda twitter hesabından paylaşılan bir tweeti kaynak alıyor. Burada yayınlanıp kısa bir süre sonra kaldırılan tweete göre Gear S3 gerçekten de 4 Kasım'da çıkacak. Bu arada bu tarih Avrupa için geçerli, diğer bölgelerde de aynı tarihte çıkıp çıkmayacağı bilinmiyor. Ayrıca akıllı saatin fiyatı da belli oldu. Cihazın Avrupa'daki fiyatının 399 euro olacağı söyleniyor.



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